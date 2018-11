Erster Weltcupsieg für Nicole Schmidhofer

Sehr erfolgreicher Speedauftakt für den ÖSV in Lake Louise – Venier Vierte, Scheyer Siebente – Sieben ÖSV-Abfahrerinnen unter besten 15

Lake Louise – Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer hat nun auch ihren ersten Weltcupsieg eingefahren. Die 29-jährige Steirerin triumphierte am Freitag in der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise 0,15 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,50 vor der Deutschen Kira Weidle und bestätigte damit ihre ausgezeichneten Trainingsleistungen.

Die ÖSV-Läuferinnen bewiesen auch mannschaftlich Stärke, sieben landeten im vorläufigen Ergebnis in den Top 15. (APA, 30.11.2018)

Weltcup-Abfahrt in Lake Louise vom Freitag:

1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:48,13

2. Michelle Gisin (SUI) +0,15

3. Kira Weidle (GER) +0,50

4. Stephanie Venier (AUT) +0,57

5. Tina Weirather (LIE) +0,59

6. Ilka Stuhec (SLO) +0,94

7. Christine Scheyer (AUT) +0,96

8. Joana Hählen (SUI) +1,05

9. Mikaela Shiffrin (USA) +1,23

10. Cornelia Hütter (AUT) +1,43

11. Anna Veith (AUT) +1,58

12. Corinne Suter (SUI) +1,69

13. Ramona Siebenhofer (AUT) +1,77

14. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,82

15. Nina Ortlieb (AUT) +1,97

16. Viktoria Rebensburg (GER) +2,07

weiter:

23. Ricarda Haaser (AUT) +2,45

34. Tamara Tippler (AUT) +3,43

40. Mirjam Puchner (AUT) +4,27