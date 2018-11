Chaos um Kindeswohl und Stacheldrähte in Niederösterreichs Asylquartier Drasenhofen

Heftige Kritik an der Unterkunft für auffällige minderjährige Asylwerber bei Drasenhofen, Flüchtlinge ziehen bald um

Drasenhofen – Die Asylwerber, die in Drasenhofen untergebracht sind, ziehen um. Nach scharfer Kritik der Kinder- und Jugendanwaltschaft ordnete die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an, dass die entsprechenden Maßnahmen "sofort einzuleiten" seien.

"So schnell wie möglich" sollen die 14 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge übersiedeln, hieß es gegenüber dem Standard prompt aus dem Büro der Niederösterreichischen Kinder- und Jugendhilfelandesrätin (SPÖ) Königsberger-Ludwig. Acht von ihnen sollen in die gewohnte Umgebung, also in die ursprüngliche Unterkunft, zurückgebracht, sechs der Jugendlichen in ein neues Quartier verlegt werden."

"Nur zur Sicherheit"

Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl konnte Kritik an Stacheldraht, Ausgehzeiten und Securitys zunächst nicht nachvollziehen. "Es wird hier niemand festgehalten", sagte er im Gespräch mit dem Standard, man halte sich in der Unterkunft an alle Gesetze. Gegen den geplanten Auszug der Jugendlichen sträubte er sich aber nicht: "Die Kinder- und Jugendhilfelandesrätin kann sie wegbringen", sagt er, das liege nicht in seiner Kompetenz. Ob das Quartier weiter besteht, lässt Waldhäusl offen, er schließt nicht aus, dass wieder jemand in das Quartier einzieht.

Die Grünen Niederösterreich kündigten an, in der nächsten Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen Waldhäusl zu stellen. Eine Absetzung aber gilt als unwahrscheinlich: Auch wenn Mikl-Leitner und die ÖVP in Niederösterreich die absolute Mehrheit haben, könnte sie diese dank des Proporzsystems nicht einfach durchführen. Was sie allerdings könnte, und zwar mit einfacher Mehrheit, wäre eine Neuverteilung der Ressortzuständigkeiten. Waldhäusl könnte damit Landesrat bleiben, allerdings nicht mehr für die Asylagenden zuständig sein.

Mögliche Konsequenzen

Die NGO Asylkoordination Österreich kündigte an, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Fraglich ist jedoch, welchen Straftatbestand die Unterkunft und der dortige Umgang mit Asylwerbern erfüllt. Andreas Scheil vom Institut für Strafrecht der Universität Innsbruck sagt, die persönliche Freiheit gelte nur dann als entzogen, wenn jemand in einem "begrenzen Raum festgehalten wird, den er nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten verlassen kann". Ob der Stacheldraht in Drasenhofen ein so gravierendes Hindernis darstellt, sei erst zu klären. Sollte aber der Security-Dienst die Anweisung haben, Asylwerber, die hinaus möchten, länger als zehn Minuten festzuhalten, dann sei der Straftatbestand erfüllt, so Scheil.

Sollte diese Anweisung von Waldhäusl gekommen sein, wäre dies möglicherweise ein Amtsmissbrauchsdelikt und mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft zu strafen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Justizminister Josef Moser enthielt sich vorerst einer Beurteilung, er kenne den Sachverhalt nicht ausreichend. Die NGO Asylkoordination Österreich kündigte an, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. (Gabriele Scherndl, 30.11.2018)