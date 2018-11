Mit außerirdischem Gestein werden gute Geschäfte gemacht

Der internationale Handel boomt. Doch das verleitet offenbar zu unlauteren Methoden

foto: apa/afp/don emmert Die Probe von Luna 16 ist die einzige in Privatbesitz und erzielte 855.000 Dollar.

Was ist der Wert eines Meteoriten, abgesehen von seiner wissenschaftlichen Relevanz? Und wie berechnet sich der materielle Wert?

Meteorite stammen von anderen Himmelskörpern – die meisten aus dem Asteroidengürtel, wenige auch vom Mars oder vom Mond. Das Material, aus dem Meteorite bestehen, ist also alles andere als selten. Doch auf der Erde verfügen wir nur über eine höchst begrenzte Menge an extraterrestrischem Material.

Abgesehen von dem Mondgestein, das bei den US-amerikanischen Apollo-Missionen von Astronauten (insgesamt 380,95 Kilogramm) und den sowjetischen Luna-Missionen von Robotern (insgesamt 301 Gramm) gesammelt wurde, ist das gesamte vorhandene außerirdische Material von selbst auf die Erde gekommen. Doch obwohl täglich rund hundert Tonnen unseren Planeten erreichen, schafft es nur ein verschwindend kleiner Teil als Meteorit auf die Erdoberfläche. Entsprechend begehrt sind die Steine bei Forschern ebenso wie bei Sammlern.

Verschollene Geschenke

Für Letztere sind die Apollo- und Luna-Proben legal nicht erwerbbar: US-Amerikaner und Russen haben die Hand auf ihren Beständen. Einzelne Stücke wurden von den USA als "Goodwill Moon Rocks" an 135 Nationen verschenkt.

Viele davon gelten als verschollen. Nina Koroljowa, die Witwe des Raumfahrtpioniers Sergej Pawlowitsch Koroljow, erhielt von der Sowjetunion eine Probe als Anerkennung der Leistungen ihres Mannes. Diese wurde von Luna 16 am 24. September 1970 zur Erde gebracht, es war das erste Mal, das automatisiert eine Probe vom Mond geschürft wurde.

Das einzigartige Stück kam am Donnerstag im Auktionshaus Sotheby's unter den Hammer. Die drei Krümel wiegen zusammen 200 Milligramm und wurden schon einmal versteigert. 1993 erzielten sie 442.500 Dollar, diesmal erfolgte der Zuschlag bei 855.000 Dollar – ein Kilopreis von mehr als vier Milliarden Dollar.

Etikettenschwindel

Ein weitaus günstigeres Preisverhältnis gibt es bei Mondmeteoriten. Für insgesamt 5,5 Kilogramm des Meteoriten NWA 11789 zahlten Käufer bei einer Auktion im Oktober "nur" 612.500 Dollar (rund 534.000 Euro). Die Teile wurden vom Auktionshaus als "größtes bekanntes komplettes Mondpuzzle" vermarktet und sollen nun in einer Pagode in Vietnam ausgestellt werden. Experten merkten diesbezüglich an, dass es sich bei weitem nicht um das größte derartige Objekt handle, auch sei es nicht komplett. darüber hinaus handelt es sich bei NWA 11789 um eine feldspatische Brekzie, die häufigste Klassifizierung bei Meteoriten vom Mond.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Gesamtmasse der bekannten Meteorite vervielfacht. Früher wurden die Steine nur gefunden, wenn ihr Fall beobachtet wurde oder sie per Zufall entdeckt wurden. In unseren Breiten halten die fragilen Stücke den Umwelteinflüssen nicht lange stand. Doch unter bestimmten klimatischen Bedingungen wie im ewigen Eis der Antarktis oder in Wüsten können sie Jahrtausende überdauern. Hier werden sie in so großer Zahl gesammelt, dass sie nur eine Nummer bekommen – im Gegensatz zu den sonst üblichen Namen der Fundorte.

Herkunft beeinflusst den Marktwert

Meteorite aus der Wüste machen den größten Teil der im Handel befindlichen Stücke aus. Weitaus begehrter sind jedoch europäische Funde – dies verleitet manche zu Manipulationen. Im Jahr 2014 gab ein Händler bekannt, in einem Schotterfeld in den französischen Alpen einen Meteoriten gefunden zu haben. Nach einer Prüfung erhielt der Stein den Namen Mercantour und wurde damit zu einem französischen Meteoriten geadelt, dies steigerte den Marktwert beträchtlich.

Eine spätere Untersuchung ergab, dass Mercantour längere Zeit in einer Wüstenumgebung gelegen haben muss. Kürzlich wurde Mercantour daher von der Meteoritical Society degradiert und heißt nun Nova 054 – ein seltener Vorgang, aber kein Einzelfall. (Michael Vosatka, 30.11.2018)