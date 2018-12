Pro und Kontra: Homöopathie akzeptieren

KONTRA



Bei den Fakten bleiben

von Jürgen Doppler

Man kann sein Wohlbefinden auch mit einer Portion Spaghetti bolognese steigern und seine Einschlafprobleme mit Bingewatching von Fernsehserien beheben. Niemand würde einen dafür kritisieren – es käme allerdings auch niemand auf die Idee, Nudeln und DVDs als Medikamente zu vermarkten. Warum sollte für Kügelchen aus Zucker etwas anderes gelten?

Die Aufregung, die in Onlineforen mit maximaler Verlässlichkeit sofort losbricht, wenn der Begriff Homöopathie fällt, ist vor allem eines: verblüffend. Denn worum dreht sie sich? Ein angeblicher Wirkstoff wird in einem Ausmaß verdünnt, das die menschliche Vorstellungskraft strapaziert. So läuft eine der gängigen "Potenzen" von Homöopathika auf denselben Verdünnungsgrad hinaus, als würde man eine zuckerstückgroße Menge der Substanz über das Volumen von Milliarden Galaxien verteilen. Mit anderen Worten: Es ist die größtmögliche Annäherung an nichts. Und damit eine Aufregung um selbiges.

Eine Entemotionalisierung der Debatte kann letztlich nur bedeuten, allein bei nachweisbaren Fakten zu bleiben. Und die sind halt recht einseitig verteilt. Wissenschafter haben unzählige Male nach homöopathischen Wirkungen geforscht, und gefunden haben sie dabei einmal mehr: nichts. Nur der Placeboeffekt und subjektives Empfinden sind übriggeblieben. Für all die Aufregung ist das eine reichlich dünne – oder hochpotenzierte – Suppe. (Jürgen Doppler, 2.12.2018)