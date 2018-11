Royer scheiterte mit Red Bulls im Play-off

Atlanta trifft im Finale vor heimischer Kulisse auf Portland

East Rutherford (New Jersey) – Für Daniel Royer ist mit den New York Red Bulls im Halbfinale der Major League Soccer (MLS) das Aus gekommen. Nach dem 0:3 gegen Atlanta United im Hinspiel der Finalpaarung der Western Conference siegten die "Roten Bullen" am Donnerstag zwar zu Hause mit 1:0, der Aufstieg von Atlanta war aber nie in Gefahr. Den Treffer erzielte Tim Parker erst in der Nachspielzeit.

Royer lieferte beim Tor den Assist ab. Der Steirer wird auch im kommenden Jahr in der nordamerikanischen Profiliga zu sehen sein, nachdem er seinen Vertrag im Frühjahr verlängert hatte.

Für Atlanta ist es die erste Finalteilnahme der Clubgeschichte. Im Endspiel am 8. Dezember vor heimischer Kulisse trifft die Mannschaft von Ex-Barcelona-Trainer Gerardo Martino auf die Portland Timbers. Diese schlugen Sporting Kansas City im Rückspiel mit 3:2 und stiegen damit nach dem 0:0 im Hinspiel auf. (APA; 30.11.2018)