Staatspreis PR an Therme Wien und The Skills Group verliehen

Diesmal wurde unter 82 Public-Relations-Projekten ausgewählt

Wien Der Staatspreis Public Relations 2018 geht an die Therme Wien und die PR-Agentur The Skills Group. Sie gewannen Donnerstagabend die Branchenauszeichnung für "Thermenflair in der Wiener U-Bahnlinie U1 – Video-Kommunikation als Social-Media-Ereignis". Eingereicht worden waren 82 PR-Projekte

Die Kampagne thematisierte die Anbindung der Therme Wien in Oberlaa an die U-Bahnlinie U1 mit einem humorvollen Video. Das kreativ inszenierte Social Media Ereignis war eingebettet in eine strategisch geplante und professionell umgesetzte Kommunikationskampagne, die neue, jüngere Zielgruppen erreichte, teilten der Public Relations Verband Austria (PRVA) und das Wirtschaftsministerium am Freitag mit.

Den Sonderpreis "Austrian Young PR Award" ging an Marta Halacinska und David Sievers von ikp Wien. Erstellt werden musste dafür ein Konzept für die Hilfsorganisation "kleine herzen". Preise wurden noch in zahlreichen weiteren Kategorien vergeben. (APA, 30.11.2018)