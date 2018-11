Russland schießt drei Militärsatelliten in den Orbit

Erfolgreicher Start vom Kosmodrom Plessezk

Moskau – Mit einer Rakete vom Typ Rokot und einer oberen Briz-KM-Stufe hat Russland in der Nacht auf Freitag drei neue Militärsatelliten ins Weltall in den Orbit geschossen. Der Start vom Kosmodrom Plessezk im Norden des Landes sei am Freitag erfolgreich verlaufen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Medien mit.

space videos Video: Start einer Rokot-Rakete Mitte Oktober mit einem Sentinel 5p-Satelliten der Esa an Bord.

Erst Ende Oktober hatte Russland von Plessezk aus einen Aufklärungssatelliten ins All geschickt. Mitte Oktober war es beim Start einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS zu einer Panne gekommen. Der Fehlstart sei durch Schlamperei bei der Endmontage ausgelöst worden, hieß es danach. Die beiden Weltraumfahrer blieben unverletzt. (red, APA, 30.11.2018)