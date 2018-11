Merkel reist zu Annahme von UN-Migrationspakt nach Marrakesch

Die deutsche Kanzlerin wird nach Angaben ihrer stellvertretenden Sprecherin persönlich zu der Annahme des Paktes kommen

Berlin- Sofern das Flugzeug bis dahin wieder funktioniert, wird Angela Merkel persönlich dabei sein, wenn am 10. Dezember in Marrakesch der UN-Migrationspakts angenommen wird. Die deutsche Vizeregierungssprecherin Martina Fietz kündigt am Freitag in Berlin an, die Regierungschefin werde selbst nach Marokko reisen.

Der umstrittene Pakt soll in der marokkanischen Stadt von der Staatengemeinschaft per Akklamation angenommen werden, im kommenden Jahr ist die förmliche Beschlussfassung durch die UN-Generalversammlung geplant.

Zuvor Mehrheit im Bundestag

Der Bundestag hatte sich am Donnerstag mit großer Mehrheit hinter den Migrationspakt gestellt. In Deutschland waren zuvor – unter anderem von Seiten der AfD, aber auch von einigen Politikern der CDU/CSU – Befürchtungen geäußert worden, dieser könne zu einer stärkeren Migration nach Deutschland führen.

Die Bundesregierung betonte dagegen, der rechtlich nicht bindende Pakt solle vor allem Migration international ordnen und regeln und dabei illegaler Migration entgegenwirken. (APA, 30.11.2018)