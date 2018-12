Aus der Krise in den dritten Weltkrieg

foto: twitter / qian kiu

Qian Liu ist Ökonomin und vertritt The Economist Group in China. Liu promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Uppsala in Schweden und verbrachte ein Jahr als Gastforscherin an der University of California in Berkeley. Sie ist regelmäßige Kommentatorin in Medien wie BBC, CNN oder CBS. Ihr Kommentar ist auf der Plattform Project Syndicate erschienen. Übersetzt wurde der Text von Jan Doolan.