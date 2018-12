foto: getty images / abzee / christophel fine art / science source / pri / hulton archive

Es gibt kaum ein Thema, das von Philosophen nicht beackert wird. Egal ob soziale Strukturen, physikalische Gesetze oder moralische Wahrheiten. Vor mehr als 2400 Jahren etwa fragten sich Sokrates und seine Schüler bereits, wie ein Staatswesen zu organisieren sei oder wie ein gutes Leben aussieht.

Umso erstaunlicher, dass etwas ganz Alltägliches und Vertrautes wie das Geld bis heute relativ wenig Beachtung von der Philosophenzunft bekommen hat. Einen Eintrag mit dem Titel "Money" sucht man in der renommierten Stanford Encyclopedia of Philosophy, dem wichtigsten Online-Nachschlagewerk für Philosophen, beispielsweise vergebens. Dennoch finden sich immer wieder, wenn auch versteckt in den Untiefen philosophischer Klassiker, Überlegungen zum Geld – sehr oft in Kombination mit moralischen Überlegungen.

Geld kann alles sein. Es gibt Papier, das wie Geld aussieht, aber keines ist. Monopolyscheine zum Beispiel, oder Falschgeld. Es gibt Dinge, die wir als Zigaretten, Muscheln oder Federn kennen, aber mancherorts als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Und dann gibt es noch immaterielles Geld, das auf Bankkonten liegt oder in Bitcoin-Wallets verzeichnet ist. Ob Geld in Form von Edelmetall, Papier oder anderen Gütern daherkommt, ist nebensächlich. Es muss nur akzeptiert werden.

Was Aristoteles über Geld sagt, wurde und wird von vielen fraglos geteilt. Etwa von Adam Smith, dem Ahnherrn der modernen Ökonomie. Geld ist demnach entstanden, um Güter im Wert vergleichbar zu machen. Anders gesagt: Der Weinbauer kann vom Bäcker auch dann ein Brot kaufen, wenn er außer Geld nur Waren anbieten kann, die mehr wert sind als das Brot. Der Tausch der Waren kann dann sogar zeitversetzt stattfinden. Ein Gut wird gegen Geld verkauft, nur um in der Zukunft ein anderes dafür zu erwerben.

Moderne Wirtschaftsstrukturen, wie sie Smith beschreibt, würden den alten Griechen jedoch mit Grauen erfüllen. Denn jegliches Gewinnstreben im Handel ist laut Aristoteles verwerflich. So einleuchtend der Zweck von Geld als Maßeinheit für Tauschwert ist: In der modernen Ökonomie findet ein Tausch dann statt, wenn der Nutzen für jeden Beteiligten die Kosten des Tausches übersteigt.

Laut Aristoteles darf ein Tausch jedoch nicht dem Gewinnstreben dienen. Billig einkaufen und teuer weiterverkaufen nennt der alte Grieche als moralisch verwerfliches Beispiel. Und auch den Geldverleih gegen Zinsen.

Aristoteles Bemerkungen zu Geld finden sich in seinen Schriften zur Politik und Ethik. Und auch Smith, der im 18. Jahrhundert schrieb, touchiert das Thema im Rahmen seines Hauptwerks "The Wealth of Nations".

Nicolaus Oresmius, ein französischer Gelehrter und im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts Bischof von Lisieux, war einer der Ersten, die dem Geld oder eher der Münze einen eigenen Traktat widmeten. In "De Moneta" befasst er sich mit der Frage, wem Geld gehört: dem Staat, der es bereitstellt? Oder der Allgemeinheit?

Für Oresmius, einen ausgewiesenen Aristoteles-Kenner, ist die Stabilität der Währung das Wichtigste. Dem Fürsten steht nicht zu, ohne gewichtigen Grund in die Währung einzugreifen. Er darf sein Konterfei auf die Münze prägen, wenn bisher sein Vorgänger das Zahlungsmittel zierte. Aber er darf laut Oresmius nicht Zusammensetzung, Form und Wert der Münzen ändern. Und zwar deshalb, weil Geld als Tauschmittel denen gehört, die die getauschten Waren besitzen – also der Allgemeinheit.

Der Wert von Edelmetallen war zu Oresmius' Zeit relativ stabil. Bis zur ersten großen Inflation der Weltgeschichte dauerte es bis ins 16. Jahrhundert, als Spanien massiv Edelmetalle aus Südamerika importierte. Allerdings stellte Oresmius fest, dass in Ländern mit zwei Währungen diejenige verdrängt wird, die mehr wert ist. Die wertvollen Münzen werden eingesackt, die weniger wertvollen für Geschäfte verwendet.

Friedrich August von Hayek begrüßte dies. Der österreichische Ökonom und Philosph (1899- 1992) sprach sich für einen Markt der Währungen aus. Private sollten demnach Geld ausgeben dürfen, der Markt würde dafür sorgen, dass die Währungen mit der größten Wertstabilität am Markt überleben würden.

Milton Friedman, ein wichtiger Vertreter des Monetarismus, stand diesem Vorschlag kritisch gegenüber. Nichts würde Private daran hindern, Dinge gegen ein alternatives Zahlungsmittel zu tauschen, wenn dieses von beiden Parteien akzeptiert wird.

Kryptowährungen wie Bitcoin sind ein modernes Beispiel für alternative Zahlungsmittel. Die Kursschwankungen des digitalen Geldes zeigen jedoch, dass das Vertrauen in die Währung schnell kippen kann. Vertrauen ist es, was Dinge zu akzeptierten Zahlungsmitteln macht. Und nichts schafft mehr Vertrauen als staatliche Garantie – zumindest wenn man dem Staat vertrauen kann. (Aloysius Widmann, Portfolio, 2018)

