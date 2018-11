Versprechen gehalten: Die starke Aufbausimulation "Frostpunk" ist noch besser geworden

Entwickler veröffentlichte kostenlose Zusatzinhalte, die Kritikpunkte ausmerzen

Bei der sonst recht starken Aufbausimulation Frostpunk gab es einen großen Kritikpunkt: So würde das Spiel aufgrund der recht knapp bemessenen Kampagne und dem fehlenden Endlosmodus keinen wirklichen Wiederspielwert und somit auch keine Langzeitmotivation mit sich bringen. Nun hat die polnische Spieleschmiede 11 Bit Studios allerdings stark nachgebessert und besagte Kritik mittels kostenlosem DLC ausgemerzt.

Versprechen alle erfüllt

So wurde einerseits ein Endlosmodus nachgereicht und auch ein neues Szenario bei dem Spiel integriert. Ferner gibt es nun auch einen Survivor Mode, der Spieler besonders herausfordern soll. Drei neue Karten wurden außerdem hinzugefügt und auch am Gameplay haben die This War of Mine-Macher noch vielerorts geschraubt. Laut Roadmap soll heuer noch ein Foto-Modus kommen. Für 2019 haben die Entwickler bereits einige Pläne und Vorhaben.

Fazit des STANDARD-Tests

Das Fazit zu Frostpunk lautete im STANDARD-Test unter anderem wie gefolgt: "Frostpunk ist ein überaus beklemmendes Aufbaustrategiespiel mit hohem Schwierigkeitsgrad. Das düstere Setting und die Steampunk-Optik können überzeugen. Auch der Spielspaß kommt nicht zu kurz – der ständige Ressourcenmangel und Story-Herausforderungen laden zum ständigen Weiterspielen ein".

Bundle präsentiert

Das Game ist auf Steam für 29,99 Euro für Windows zu haben. Möchte man auch einen Blick auf This War of Mine werfen, kann man auf ein Bundle für 44,08 Euro zurückgreifen, bei dem beide Spiele dabei sind. (red, 30.11.2018)