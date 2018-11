Ex-Neos-Chef Strolz wird wieder Unternehmer

Der frühere Parteichef ist weiterhin Pilot seines Lebens, berät künftig Unternehmen und arbeitet als freier Autor

Wien – Ex-Neos-Chef Matthias Strolz hat sich selbstständig gemacht. Er werde "Portfolio-Entrepreneur" teilte er auf seiner Facebook-Seite unter dem Schlagwort "#PilotDesLebens" mit. Er wolle sich auf drei Felder konzentrieren. Im Übrigen "bin ich ein Gärtner des Lebens und kultiviere soziale Felder. Ob in der Politik, als Vater, als Autor, als Ehrenamtlicher, als Gründer ...".

Engagieren will sich Strolz für "Systemisch-integrale Organisationsentwicklung und Leadership Coaching". Dabei wolle er ausgewählte Unternehmen, Non-Profit-Organisationen oder Personen "beim Lösungen-Finden, Wachsen und Entfalten" begleiten. Insbesondere wolle er dabei international tätig werden. Zweitens will er im Bereich "Freier Publizist, Autor, Medienprojekte" aktiv sein. "Es sind etliche spannende Projekte in Anbahnung. In trockene Tücher kommt das dann Stück für Stück 2019", schreibt er auf Facebook. Schließlich wolle er "einen guten Teil meiner Zeit" weiter mit ehrenamtlichen Engagements verbringen. Da gebe es "wöchentlich neue Anfragen und Einladungen", er sei für 2019 schon voll.

"Alle, die jetzt enttäuscht sind, dass es keine Discodance-Karriere wird – never say never; aber derzeit nicht im Fokus. Manche meinen ja auch, das Tanzen will noch geübt werden" beruhigt er seine Fans. Und verabschiedet sich mit "Cheerio, Matthias". (APA, 30.11.2018)