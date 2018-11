"Blade Runner" wird als Animationsserie neu aufgelegt

Das 13-teilige Format soll an den Kinofilm "Blade Runner 2049" anknüpfen

Los Angeles – Die Science-Fiction-Saga "Blade Runner" soll in Form einer Animationsserie neu aufgelegt werden. Die geplante 13-teilige Serie mit dem Titel "Blade Runner – Black Lotus" sei inhaltlich im Jahr 2032 angesiedelt, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtete. Nach Angaben der Produzenten lehnt sich die Geschichte an den Film "Blade Runner 2049" (2017) an.

Darin waren unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve die Stars Harrison Ford und Ryan Gosling in einer apokalyptischen Welt zu sehen. Schon in Ridley ?Scotts "Blade Runner"-Klassiker von 1982, der im düster-verregneten Los Angeles des Jahres 2019 spielte, hatte Ford die Rolle des Replikanten-Jägers Rick Deckard gespielt. Die japanischen Anime-Regisseure Shinji Aramaki und Kenji Kamiyama sollen die neue Serie inszenieren. Ein Sendetermin ist noch nicht bekannt. (APA/dpa, 30.11.2018)