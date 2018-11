Rocket Internet bleibt profitabel

Konzerngewinn in den ersten neun Monaten bei 296 Mio. Euro

Die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet schreibt auch nach neun Monaten schwarze Zahlen. Wie das Unternehmen am Freitag berichtete, summierte sich der Konzerngewinn bis Ende September auf 296 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor hatte Rocket Internet früheren Angaben zufolge noch einen Verlust ausgewiesen.

HelloFresh erhöhte Umsatz

Die wichtigsten Beteiligungen, zu denen etwa der Kochboxen-Versender HelloFresh gehört, konnten dagegen ihren Umsatz erneut erhöhen, arbeiten aber weiterhin nicht profitabel.

Rocket Internet gründet und investiert in junge Firmen. Medienberichten zufolge erwägt das Unternehmen, die in der Global Fashion Group (GFG) zusammengefassten Unternehmen an die Börse zu bringen. Aus der Start-up-Schmiede geschah dies bereits mit Home24, Westwing, HelloFresh und Delivery Hero. Delivery Hero ist in Österreich mit Mjam.at und Foodora vertreten (APA, 30.11.2018)