Produktwarnung: Rückruf von Don Giovanni Gnocchi

Weil Glasstücke in einer Packung gefunden wurden, ruft Karnert das Produkt "Don Giovanni Gnocchi, 400g" zurück, es war bei Unimarkt erhältlich

In einer Verpackung des Produktes "Don Giovanni Gnocchi, 400g" wurde ein Glasfragment gefunden. Der Hersteller Karnerta hat den Artikel daher zurückgerufen. Produkte mit folgenden Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht zum Verzehr geeignet.



Don Giovanni Gnocchi 400g:

Charge 4468 mit dem Mindesthalbarkeitsdatum 08.12.2018

Charge 1478 mit dem Mindesthalbarkeitsdatum 12.12.2018



Das Produkt war in Filialen von Karnerta, Maximarkt (Vöcklabruck, Salzburg, Linz, Haid, Wels) und Unimarkt in Österreich erhältlich und kann in all diesen Filialen auch zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. (red, 30.11.2018)