Aus der Edition ÖVI: Immobilienbesteuerung Österreich

Für die erfolgreiche Bewirtschaftung von Immobilien ist eine genaue Kenntnis der steuerlichen Rahmenbedingungen unerlässlich.

Das Buch des Steuerexperten Mag. Bernhard Woschnagg, MSc, vermittelt Grundkenntnisse des österreichischen Steuersystems sowie detailliertes Wissen zu immobilienbezogenen Steuerfragen und eignet sich damit ebenso als Einführung in die Materie, wie auch als bewährtes Nachschlagewerk. Die zahlreichen Beispiele, Musterformulare und Praxistipps ergänzen die Ausführungen, die mit klarer und verständlicher Sprache die komplexen steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge erläutern. Das Werk richtet sich an Immobilieneigentümer, Immobilienverwalter, Immobilienmakler, Bauträger, Sachverständige genauso wie an Rechtsanwälte und Notare.

Die Inhalte im Detail

Der Erwerb einer Immobilie: Grunderwerbsteuer, Grundbuchs-Eintragungsgebühr, Exkurs: Einheitswert

Laufende Besteuerung von Immobilien im Privatvermögen: Grundlagen der Einkommensteuer, Absetzung für Abnutzung, Erhaltungs- und Verbesserungsaufwand

Laufende Besteuerung von Immobilien im Betriebsvermögen: Abgrenzung zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

Umsatzsteuer: Das System der Umsatzsteuer, Option zur Regelbesteuerung / Einschränkungen durch das StabilitätsGesetz 2012

Besteuerung der Eigentumsübertragung aus dem Privat- und Betriebsvermögen

Gebühren und Abgaben: Grundsteuer, Bodenwertabgabe, Vergebührung von Bestandverträgen

Immobilienbesteuerung Österreich

i. d. F. des Steuerreformgesetzes 2015 / 2016

Woschnagg, Bernhard (Autor)

232 Seiten, ISBN 978-3-902266-28-6

Das gesamte Angebot der Edition ÖVI finden Sie auf der Homepage der ÖVI Immobilienakademie