Montagsfrage: Was bewundern Sie am anderen Geschlecht?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Stärke, Mut, Einfühlungsvermögen, Gelassenheit, Fürsorge – diese Eigenschaften sind männlich oder weiblich konnotiert. Und manchmal entdeckt man am Gegenüber, dass diese Eigenschaften auch zutreffen. In Alltagssituationen beobachtet man, wie souverän jemand an Dinge herangeht – und man kommt nicht umhin, denjenigen oder diejenige dafür zu bewundern, vielleicht sogar etwas zu beneiden. Oder haben Sie das noch nie erlebt?

Max Frisch bezieht sich in seinem Buch "Fragebogen" zwar auf Frauen, doch hier sind beide Geschlechter gemeint:

Was bewundern Sie an Frauen?

foto: istockphoto.com/at/portfolio/siphotography Welche Eigenschaften finden Sie beim anderen Geschlecht bewundernswert?

