Waldhäusl: "Jeder kann sich zwei, drei Asylwerber mit nach Hause nehmen"

Niederösterreichs Asyllandesrat verteidigt die als "Straflager" kritisierte Unterkunft für Minderjährige in Drasenhofen – und greift Mikl-Leitner an

St. Pölten / Wien – Gottfried Waldhäusl, FPÖ-Landesrat in Niederösterreich, kann die Aufregung um das Quartier für minderjährige Asylwerber in Drasenhofen an der tschechischen Grenze nicht nachvollziehen. Bei dem mit Stacheldrahtzaun umgebenen Betonbau handle es sich "um ein Quartier wie viele andere auch", sagt Waldhäusl im Ö1-"Morgenjournal". Die Asylkoordination Österreich hatte die Einrichtung am Donnerstag als "Straflager" kritisiert.

Laut Waldhäusl dient die Umzäunung dem Schutz der Bewohner, denn "es sind ja nicht alle Menschen immer der Meinung, dass das lauter liebe junge Kerle sind und dass die ungefährlich sind". Es handle sich um "notorische Unruhestifter". Laut Waldhäusl sind darunter auch Personen, "die einmal eine Krankenschwester fast zu Tode geprügelt" hätten, oder jemand, der "kurz vor der Verurteilung war, und der Staatsanwalt hat gesagt: Das reicht nicht ganz aus."

Es gebe "keinen Freiheitsentzug". Jeder, der hinauswolle, "meldet sich hier bei der Security und kann auch rausgehen – aber in Begleitung". Wer sich über die Einrichtung beschwere, solle selbst Bewohner aufnehmen: "Es kann jeder sich bei mir melden und kann sich zwei, drei gerne mit nach Hause nehmen, ich habe kein Problem damit", sagt der Landesrat.

Angriff auf Mikl-Leitner

Auf die Frage, ob er bei seinem Vorgehen die Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) habe, antwortet Waldhäusl: "Ich bin verantwortlich in diesem Bereich und brauche mit niemandem etwas absprechen." Und, als Angriff auf die frühere Innenministerin Mikl-Leitner gemeint: "Auch nicht mit jenen Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass damals diese Jugendlichen überhaupt nach Österreich gekommen sind."

Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) bezeichnet im "Morgenjournal" die Unterkunft als "Schande für Österreich". "Es wird jeder denken, wenn ich einen Stacheldraht sehe, dann sind das Verbrecher." Das seien die Jugendlichen aber nicht, sonst wären sie verurteilt "und sitzen irgendwo in einem Gefängnis". (red, 30.11.2018)