Kiew lässt keine Russen zwischen 16 und 60 Jahren mehr einreisen

Betroffene dürfen vorerst nicht mehr in die Ukraine reisen

Kiew – Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen hat die Ukraine am Freitag drastische Einreisesperren gegen Russen eingeführt. Männer mit einem Pass der russischen Föderation im Alter von 16 bis 60 Jahren dürfen nicht mehr in die Ukraine einreisen, teilte der Chef des Grenzschutzes, Petro Tsygykal, mit. Die Sperre gelte bis auf Weiteres, sagte er in einem im Fernsehen übertragenen Statement.

Die Ukraine hat diese Woche das Kriegsrecht ausgerufen, nachdem es rund um die von Russland annektierte Halbinsel Krim zu Spannungen gekommen war. Russland hatte mehrere Boote der ukrainischen Marine sowie deren Besatzung festgesetzt, als diese durch die Straße von Kertsch vom Schwarzen ins Asowsche Meer reisen wollten. Kiew betrachtet die Meeresstraße zwischen der Krim und Russland als internationales, Moskau als territoriales Gewässer.

Kein Einreisestopp für Ukrainer

Der Vorfall hat auch den bestehenden Konflikt um die Ostukraine wieder angeheizt. Dort kämpfen von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Armee. Kiew wirft Russland vor, insgeheim auch eigene Bürger für die Kämpfe einzusetzen, diese aber als Separatisten zu tarnen.

Russland plant offenbar keine äquivalente Vergeltungsmaßnahme. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria zitierte einen Abgeordneten mit den Worten, dass man in Moskau keinen generellen Einreisestopp für ukrainische Männer erlassen wolle. (red, 30.11.2018)