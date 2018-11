Berlin prüft nach Notfall in Merkels Flugzeug kriminellen Hintergrund

Ausfall der Bordelektronik bei A340-300 hätte man laut Bericht "so nicht für möglich gehalten" – nun wird Hintergrund geprüft

Berlin – Erst am Tag danach wurde deutlich, wie ernst die Lage Donnerstagabend war: Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach nach der unplanmäßigen Rückkehr ihres Regierungsflugzeuges auf dem Weg nach Buenos Aires in Köln-Bonn von einer "schwerwiegenden Störung". Zuvor war über den Niederlanden der gesamte Funkkontakt abgebrochen, berichtet der Spiegel. Nur mithilfe eines Satellitentelefons habe die Besatzung der "Konrad Adenauer" schließlich Kontakt zum Boden herstellen können. Das gelte in der Luftfahrt als gefährlicher Notfall.

Im Kanzleramt hieß es, die Reise sei womöglich nur wegen des Könnens des Piloten noch zu einem guten Ende gekommen. Der Fehler in der Kommunikationselektronik des A340-300 der Bundeswehr sei so ungewöhnlich und schwerwiegend, dass nun "in alle Richtungen" auch kriminalistisch ermittelt werde, schreibt die "Rheinische Post".



foto: reuters / andreas rinke

Der von Merkel als "erfahrenster Flugkapitän der Flugbereitschaft" bezeichnete Pilot soll laut der Zeitung von einem beispiellosen Ausfall des Kommunikationssystems gesprochen haben. So etwas sei nicht für möglich gehalten worden, hieß es demnach in Sicherheitskreisen. In Regierungskreisen verlautete, dass daher, nun werde in "alle Richtungen" ermittelt werde.

Ausfall der Elektronik

"Es war eine ernsthafte Störung", sagte Merkel auch nach dem Zwischenfall in Bonn, wo sie wegen des Abbruchs der Reise nach Buenos Aires die Nacht verbrachte. Nach dem Defekt an ihrer Regierungsmaschine war sie am späten Donnerstagabend vermutlich nur dank des Könnens des Flugkapitäns unbeschadet in Köln gelandet.

Die in Berlin gestartete Maschine hatte nach etwa einer Stunde Flugzeit über den Niederlanden umkehren müssen. Der Flugkapitän sprach von einem technischen Problem, das den Ausfall einiger elektronischer Systeme bewirkt habe. Nach Informationen der dpa sollen weite Teile eines für den Flugbetrieb dringend benötigten Elektroniksystems ausgefallen sein. In Köln kam es dann noch zu einer weiteren Panne: Wegen eines Flughafenumbaus stand für den A340-300 nur die kürzere Landesbahn zu Verfügung, das noch mit viel Kerosin beladene Flugzeug musste daher so stark verzögern, dass wegen des erhitzten Bremssystems sogar die Feuerwehr ausrücken musste.

Eine Ersatzmaschine wäre für die deutsche Kanzlerin zwar bereitgestanden – allerdings in Berlin und nicht in Köln. Weil der Flug dorthin aber als zu gefährlich erachtet wurde, konnte Merkel ihre Reise nach Argentinien am Donnerstag nicht mehr fortsetzen. Sie wollte nun in einem Linienflugzeug via Madrid den Weg nach Buenos Aires antreten, wo sie verspätet eintreffen wird. (mesc, APA, 30.11.2018)