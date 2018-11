Sensations-Debüt: Landesberg wirft ÖBV-Punkterekord

Sylven Landesberg liefert mit 49 Punkten eine große Show bei 96:82 in Großbritannien – Nächster Gegner in EM-Vorqualifikation ist Zypern am Sonntag

Manchester – Sylven Landesberg hat Österreichs Basketball-Herren bei seinem Debüt im Nationalteam fast im Alleingang zum Sieg geworfen. Der 28-jährige erzielte am Mittwochabend beim 96:82 (60:42) in Großbritannien in der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2021 (Gruppe D) 49 Punkte, 40 davon vor der Pause. Rasid Mahalbasic steuerte 17 Zähler bei.

Landesberg ist im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren und hat einen österreichischen Großvater. Für Rot-Weiß-Rot "entdeckt" wurde er im Herbst 2017 von Raoul Korner. Der Wiener, als Coach in Bayreuth tätig, hatte mit seinem Team gegen Landesbergs damaligen Club Estudiantes Madrid gespielt. Korner machte den ÖBV daraufhin auf den Shooting Guard/Small Forward aufmerksam.

One-Man-Show

Bei seinem Debüt im Nationalteam gut ein Jahr später bot der 28-Jährige eine wahrlich große Show. Nachdem er zu Beginn der Partie im National Basketball Performance Centre in Manchester dreimal erfolglos geblieben war, lief Landesberg so richtig heiß: Er verwandelte letztlich zehn von 16 Zweipunktern, fünf von elf Distanzwürfen und war an der Linie bei 14 von 16 Versuchen erfolgreich. Vor der Pause fanden die Briten überhaupt kein Mittel, Landesberg zu stoppen.

In der österreichischen Basketball-"Neuzeit" sind 49 Zähler jedenfalls Nationalteam-Rekord. Der 28-Jährige bilanzierte zudem mit zehn Rebounds, fünf Assists und zwei Steals bei vier Ballverlusten in 34:37 Minuten auf dem Parkett. Teamchef Mike Coffin nahm seinen neuen Star erst kurz vor Ende des dritten Abschnitts erstmals vom Parkett.

Bescheidener Topscorer

Dass Landesberg ein Scorer ist, war bekannt. In der vergangenen Saison verbuchte er 20,1 Punkte pro Partie in der spanischen ACB. Im laufenden Spieljahr schließt er daran fast nahtlos bei Ankara in der türkischen Liga und im Eurocup an. 2014 hat Landesberg mit Maccabi Tel Aviv die Euroleague, den höchsten europäischen Bewerb für Clubmannschaften, gewonnen.

Sylven Landesberg sprach nach seiner Gala in Manchester davon, dass ein "großartiger Sieg" eingefahren worden sei. Der Topscorer gab sich bescheiden und bezeichnete es als "Ehre, für Österreich zu spielen". Seine Teamkollegen seien eine tolle Gruppe. "Ich hoffe, dass wir das Momentum aus der Donnerstag-Partie im nächsten Spiel (am Sonntag in Zypern, Anm.) nützen können", so der 28-Jährige. (APA, 29.11.2018)

EM-Vorqualifikation, Gruppe D, Großbritannien – Österreich 82:96 (42:60).

Beste Werfer für Österreich: Landesberg (49), Mahalbasic (17)

Tabelle: 1. Österreich (2 Spiele / 4 Punkte) – 2. Zypern – 3. Großbritannien (je 1 / 1)

Nächstes Spiel: Zypern – Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr MEZ, live ORF Sport +)