Schmidhofer gewinnt auch das dritte Abfahrtstraining

Drei weitere Österreicherinnen landen in Lake Louise in den Top Ten

Lake Louise – Nicole Schmidhofer kann mit einem guten Gefühl am Freitag die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt in Lake Louise bestreiten. Die 29-jährige Steirerin markierte am Donnerstag im dritten Training mit 1:48,37 Minuten die Bestzeit. Die Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,32 Sekunden), die Deutsche Kira Weidle (0,49) und US-Allrounderin Mikaela Shiffrin (0,51) landeten dahinter.

Mit Ramona Siebenhofer (5./0,72), Christine Scheyer (9./0,89) und Cornelia Hütter (10./0,97) schafften drei weitere ÖSV-Läuferinnen den Sprung unter die Top Ten. (APA, 29.11.2018)

Ergebnisse vom dritten Ski-Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Damen in Beaver Creek am Freitag (Rennen am Freitag, 20.30 Uhr MEZ, live ORF eins):

1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:48,37 Minuten – 2. Tina Weirather (LIE) +0,32 Sekunden – 3. Kira Weidle (GER) 0,49 – 4. Mikaela Shiffrin (USA) 0,51 – 5. Ilka Stuhec (SLO) und Ramona Siebenhofer (AUT) je 0,72 – 7. Michelle Gisin (SUI) 0,73 – 8. Joana Hählen (SUI) 0,87 – 9. Christine Scheyer (AUT) 0,89 – 10. Cornelia Hütter (AUT) 0,97.

Weiter: 13. Nina Ortlieb (AUT) 1,46 – 14. Stephanie Venier (AUT) 1,49 – 22. Ricarda Haaser (AUT) 2,26 – 26. Anna Veith (AUT) 2,38 – 27. Christina Ager (AUT) 2,40 – 28. Mirjam Puchner (AUT) 2,45 – 30. Elisabeth Reisinger (AUT) 2,63 – 34. Nadine Fest (AUT) 3,14. Nicht gestartet (u.a.): Tamara Tippler (AUT)