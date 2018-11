Salzburg fixiert mit 1:0 gegen Leipzig den EL-Aufstieg

Die "Bullen" schlagen den RB-Schwesterklub auch im zweiten Duell. Gulbrandsen erzielt das späte Goldtor

Wals-Siezenheim – Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend vorzeitig den Aufstieg und Sieg in der Gruppe B der Fußball-Europa-League geschafft. Das Team von Trainer Marco Rose feierte einen 1:0-Heimsieg über den Schwesterclub RB Leipzig und gewann damit auch sein fünftes Match in diesem Pool. Das entscheidende Tor schoss wie schon beim 3:2-Erfolg in Leipzig der Norweger Fredrik Gulbrandsen.

Salzburg hält nun vor dem abschließenden Match am 13. Dezember bei Celtic Glasgow beim Maximum von 15 Punkten. Der schottische Meister ist nach einem 1:0-Sieg beim weiter punktlosen Schlusslicht Rosenborg Trondheim mit neun Zählern drei Punkte vor Leipzig Zweiter. Der deutsche Club, der zum Abschluss den norwegischen Champion empfängt, benötigt damit einen Auswärtserfolg der Salzburger, um mit einem Heimsieg noch als Zweiter den Aufstieg in die K.o.-Phase der letzten 32 zu schaffen. (APA, 29.11.2018)

Europa-League, Gruppe B (5. Runde):

Red Bull Salzburg – RB Leipzig 1:0 (0:0)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 29.520 (ausverkauft), SR Orel Grinfeld (ISR).

Tor: 1:0 (74.) Gulbrandsen

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer – Samassekou – X. Schlager, Wolf (87. Daka), Junuzovic – Gulbrandsen (76. Minamino), Dabbur (92. Prevljak)

Leipzig: Mvogo – Ilsanker, Orban, Upamecano – Mukiele (70. Klostermann), Cunha, Laimer, Bruma, Saracchi (78. Halstenberg) – Werner, Augustin (62. Poulsen)

Gelbe Karten: Lainer, Schlager bzw. Ilsanker, Bruma, Cunha