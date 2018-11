Italiens Vizepremier Di Maio erwartet Lösung im Haushaltsstreit

EZB-Vize rechnet ebenfalls mit Einigung mit EU-Kommission – Frankreichs Notenbankchef sieht Wachstumsversprechen skeptisch

Brüssel/Frankfurt – Aus Sicht von Italiens Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio wird es im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission am Ende eine Einigung geben. "Ich glaube, wir werden einen Kompromiss finden, ohne die Interessen unserer Bürger opfern zu müssen", sagte er am Donnerstag in Brüssel. In den Gesprächen mit der EU-Behörde gehe es um die allgemeine Struktur des Haushalts und nicht um Anpassungen des Defizitziels.

Der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini unterstrich, es stehe "nicht in der Bibel", dass das Defizitziel der Regierung bei 2,4 Prozent des BIP stehen müsse EZB-Vizechef Luis de Guindos äußerte sich in Frankfurt zuversichtlich: "Ich erwarte, dass die italienische Regierung am Ende des Tages eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission erzielt." Die volle Einhaltung der Regeln sei aber entscheidend.

Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant 2019 mit 2,4 Prozent ein deutlich höheres Defizit als von der Vorgängerregierung zugesagt. Sie will mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben Italiens Wirtschaft anschieben.

Keine klare Tendenz

In dem Konflikt gab es zuletzt ein Wechselbad zwischen Zeichen der Entspannung und Verschärfung. Eine klare Tendenz lässt sich noch nicht erkennen. Die EU-Kommission lehnt Italiens Haushaltsentwurf für 2019 wegen Verstößen gegen EU-Regeln ab und hat den Weg für ein Defizitverfahren frei gemacht. In EU-Kreisen hieß es, der Wirtschafts- und Finanzausschuss des EU-Rates habe sich hinter die Einleitung eines Defizitverfahrens gestellt. Damit kann die EU-Kommmission nun die formellen Schritte einleiten, um das Verfahren auf den Weg zu bringen.

Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau sagte, wären Defzite und Schulden der Schlüssel zu Wachstum, wären sein Land und Italien Wachstumschampions in Europa: "Unglücklicherweise ist das nicht der Fall." Ein größeres Defizit sorge nicht notwendigerweise für mehr Wachstum, wenn dieses von höheren Risikoaufschlägen begleitet sei. Unsicherheiten an den Börsen hinsichtlich der Tragfähigleit der Schulden hatten die Renditen italienischer Staatsanleihen kräftig steigen lassen. Salvini, der auch Vize-Regierungschef ist, sagte, er sei sicher, dass eine Übereinkunft mit der EU-Kommission gefunden werde. (Reuters, 29.11.2018)