Historischer Kalender – 1. Dezember

1783 – Der Franzose Jacques Charles steigt in Paris mit einem Begleiter erstmals in einem Wasserstoffballon auf und landet nach 43 km freiem Flug in der Nähe der Stadt Nesles.

1838 – Zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel verkehrt der erste staatliche Zug im Deutschen Bund, die Herzoglich Braunschweigische Eisenbahn.

1913 – Die Ford Motor Company führt das Fließband in die industrielle Produktion ein.

1918 – Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen wird ausgerufen.

1933 – Durch Gesetz wird die NSDAP zur "alleinigen politischen Organisation des deutschen Volkes" erklärt.

1943 – Ende der Konferenz von Teheran, bei der Roosevelt und Churchill erstmals zusammentreffen und sich über die Teilung Deutschlands nach dem Krieg verständigen.

1978 – Der Arlberg-Straßentunnel wird eröffnet.

1988 – Der Oberste Sowjet der UdSSR billigt die von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow gewünschte Verfassungsreform.

1993 – Simon Wiesenthal erhält als erste offizielle Auszeichnung der Republik das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse.

1993 – Der private deutsche Musikfernsehsender VIVA nimmt den Sendebetrieb auf.

2008 – Der gewählte US-Präsident Barack Obama macht die New Yorker Senatorin und ehemalige First Lady Hillary Clinton zur Außenministerin. Obama hält außerdem an Verteidigungsminister Robert Gates fest, der schon unter George W. Bush dieses Amt bekleidet hatte.

2008 – Die ÖGB-Gremien bestimmen ohne Gegenstimme Metaller-Chef Erich Foglar zum Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes. Präsident Rudolf Hundstorfer hatte sich davor als Sozialminister in die Regierung verabschiedet. Bei den Metallern übernimmt geschäftsführend Rainer Wimmer das Kommando.

2013 – In der Ukraine eskalieren nach der Abkehr der Regierung von der EU-Annäherungspolitik die Proteste. Innerhalb eines Tages werden bei Auseinandersetzungen rund hundert Polizisten sowie zahlreiche Demonstranten und Journalisten verletzt. Ein wenige Tage später von der Opposition angestrebtes Misstrauensvotum im Parlament kommt nicht zustande. Die ukrainische Regierung setzt ihre doppelgleisige Politik fort: Während sie einerseits ein milliardenschweres Kooperationsabkommen mit Russland unterzeichnet, betont sie andererseits weiterhin Interesse an einem Assoziierungsabkommen mit der EU.

Geburtstage:

Ernst Toller, dt. Dramatiker (1893-1939)

Morris, belg. Comiczeichner; Schöpfer von Lucky Luke 1946 (1923-2001)

James David Wolfensohn, US-Ökonom – 1995-2005 Präsident der Weltbank (1933- )

Todestage:

David Ben Gurion, israel. Staatsgründer und erster Regierungschef (1886-1973)

Sir George Hubert Wilkins, austral. Polarforscher (1888-1958)

(APA, 1.12.2018)