TV-Tipps für Freitag, 30. November

Re: Leben unter Polizeischutz – Hamed Abdel-Samads Kampf um Meinungsfreiheit, Mord im Loft, Universum History: Klima macht Geschichte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Ausbeutung am Gemüseacker Wer im Supermarkt zu regionalem Obst und Gemüse aus Österreich greift, tut das meist mit der Absicht, damit eine gesündere und faire Landwirtschaft zu unterstützen. Aber wie fair ist die heimische Landwirtschaft? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Leben unter Polizeischutz – Hamed Abdel-Samads Kampf um Meinungsfreiheit Hamed Abdel-Samad lebt seit fünf Jahren unter Polizeischutz. Das heißt Rundumbewachung durch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes. Grund dafür ist ein Mordaufruf von Jihadisten und Salafisten. Auslöser waren seine islamkritischen Thesen. Bis 20.15, Arte

21.00 MAGAZIN

Makro: Prima Klima? Im Kampf gegen die Klimaerwärmung fordert der Weltklimarat drastische Maßnahmen. Im Fokus steht der CO2-Ausstoß. Beim Straßenverkehr hat sich die EU zu einem Kompromiss durchgerungen. Die Autoindustrie muss sich auf schärfere Klimaschutzvorgaben einrichten. Wie sieht es bei Flugverkehr und Landwirtschaft aus? Bis 21.30, 3sat

22.25 THRILLER

Mord im Loft (The Loft, USA 2013, Erik Van Looy) Fünf Ehemänner teilen sich ein Loft für sexuelle Abenteuer. Jeder hat einen Schlüssel, die Wohnung ist alarmgesichert, alle haben sich zur Diskretion verpflichtet. Als eine Tote, blutüberströmt und gefesselt, dort auf dem Bett liegt, stehen sie vor einem Problem: Einer von ihnen muss der Mörder sein. Bis 0.00, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Klima macht Geschichte – Von der Eiszeit bis in die Gegenwart Wissenschafter haben die Meilensteine in der Menschheitsgeschichte im Spiegel weltumspannender Klimaentwicklungen untersucht und dabei erstaunliche Zusammenhänge entdeckt. Bis 23.35, ORF 2

foto: orf / zdf / jürgen rehberg Menschheitsgeschichte im Spiegel der Klimaentwicklung, Universum History um 22.35 in ORF 2.



22.40 ACTION

Wanted (USA/D 2008, Timur Bekmambetov) Wesley (James McAvoy) hat einen faden Job, seine Freundin betrügt ihn. Aber dann ändert sich sein Leben schlagartig: In einer Apotheke begegnet er Fox (Angelina Jolie), die behauptet, sein Vater sei ein Auftragskiller. Brachiale Action, in der kaum zwei Minuten ohne Schüsse vergehen. Bis 0.40, RTL 2

23.15 SKURRIL

Groß und Kleinanzeigen "Survivaltraining in der steirischen Wildnis" und "Italienischer Opernsänger gibt Gesangsunterricht": Diesen beiden Inseraten folgt der Moderator David Groß in die Oststeiermark und nach Wien.

Bis 23.45, Servus TV

23.40 MAGAZIN

Tracks Über den aus Japan stammenden Modetrend Yami Kawaii, das deutsche Mensch-Maschine-Duo Les Trucs, Alejandro Fadels neuestes Opus Muere, monstruo, muere, das falsche Künstlerinnenkollektiv Camille Lévêque, muslimische Zensur im Senegal sowie ein Beitrag über den Free Jazzer Archie Shepp. Bis 0.25, Arte

1.40 KOMÖDIE

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty, USA 2013, Ben Stiller) Walter Mitty (Ben Stiller) arbeitet als Fotoarchivar für das Life-Magazin. Während er für seine neue Kollegin Cheryl (Kristen Wiig) aus Schüchternheit nur heimlich schwärmt, flüchtet er in eine abenteuerliche Fantasiewelt und vollbringt zumindest dort wahre Heldentaten. Bis 3.20, ORF