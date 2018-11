Franz West Privatstiftung scheitert vor dem Obersten Gerichtshof

OGH geht in seiner Entscheidung zwar davon aus, dass West seine Werke der Stiftung zuwenden wollte, beanstandet aber formale Ungültigkeit

Wien – Die Franz West Privatstiftung ist mit ihrer Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) gescheitert. Der OGH bescheinige in seiner Entscheidung zwar, dass der Künstler Franz West seine Werke der Stiftung zuwenden wollte, sehe dies aber durch rechtliche Formfehler als ungültig an, bedauerte die Privatstiftung am Donnerstag in einer Aussendung.

Bereits im Juni und im November des Vorjahres hatten Urteile von Landesgericht und Oberlandesgericht die Auffassung vertreten, dass die von dem Künstler kurz vor seinem Tod im Juli 2012 verfügte Privatstiftung die rund 1.300 derzeit in einem Wiener Depot gelagerten Kunstwerke aus ihrem Besitz an die Erben retournieren müsse. Der Notariatsakt, mit dem West die Werke an die Stiftung zu übertragen dachte, sei "nicht formgültig errichtet worden". Die Stiftung kündigt nun an, sich "mit der Verantwortlichkeit der seinerzeit hinzugezogenen Berater" auseinanderzusetzen. (APA, 30.11.2018)