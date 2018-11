Nokia 9: Hülle für Pentacam-Handy bei Amazon aufgetaucht

Accessoire von Hersteller Uniqueme könnte Hinweis auf baldige Vorstellung sein

Nokia und sein Partner HMD sind auch am Jahresende noch fleißig. Am 5. Dezember lädt man nach Dubai, wo mit dem Nokia 8.1 die internationale Version des in China schon vorgestellten Nokia X7 erwartet wird. Schon am 6. Dezember steht ein weiterer Termin im Kalender, diesmal in Indien, wo das Gerät wohl für den dortigen Markt gezeigt wird.

Unklarheit herrscht weiterhin über ein angebliches Nokia-Handy mit Fünffach-Kamera auf der Rückseite. Kolportiert wird es als das Nokia 9. Dass HMD an dem Gerät arbeitet, gilt nach diversen Leaks als sicher. Weitere Bestätigung dafür gibt es nun auf der britischen Seite des Onlinehändlers Amazon (hier im Google Cache, falls nicht mehr abrufbar). Dort ist eine Hülle für das Smartphone aufgetaucht.

Mit Kopfhörerklinke

Verkauft wird diese von Uniqueme, einem auf Accessoires spezialisiertem Unternehmen. Die Abbildung des schwarzen Gehäuseschutzes aus Silikon zeigt die Aussparungen für Kameras, Blitz und Fokus. Zu erkennen ist auch, dass das Handy demnach auch über eine 3,5mm-Kopfhörerklinke verfügen wird. Es soll ab 1. Dezember verfügbar werden und sieben Pfund (7,9 Euro) kosten.

foto: screenshot Das Amazon-Angebot mit der Hülle für das Nokia 9.

Nachdem vor erstem Dezember kein Nokia-Event mehr stattfindet, dürfte der geplante Verfügbarkeitstermin wohl als Platzhalter anzusehen sein. Dass das Angebot jetzt schon öffentlich abrufbar ist, scheint ein Versehen zu sein. Allerdings machen die Hersteller von Smartphones die Maße und Platzierung von Sensoren und Bedienelementen für Accessoire-Produzenten normal schon vorab verfügbar. Eine baldige Vorstellung des Nokia 9 wird damit wahrscheinlicher.

Zuletzt waren Jänner oder Februar als Vorstellungstermin kolportiert worden. Das Gerät könnte also auf der CES oder am Mobile World Congress seinen Einstand geben. (red, 29.11.2018)