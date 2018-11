Alarmierend hohe Zahl von Masern-Infektionen

Der Weltgesundheitsorganisation zufolge wurden im Vorjahr 30 Prozent mehr Krankheitsfälle gemeldet. Das größte Problem sei die große Impfmüdigkeit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer rasant steigenden Zahl der Masern-Infektionen. 2017 seien weltweit um 30 Prozent mehr Fälle gemeldet worden als im Jahr davor, hieß es kürzlich vonseiten der Uno-Organisation. In diesem Jahr wiederum seien es schon bis November um zehn Prozent mehr Fälle als 2017 gewesen.

2017 sind weltweit 110.000 Menschen an Masern gestorben, die meisten davon Kinder, berichtete die WHO. Weltweit dürften im vergangenen Jahr mindestens rund 6,7 Millionen Menschen an Masern erkrankt sein.

Ursprüngliches Ziel war es, die Masern bis zum Jahr 2020 auszurotten. "Kein Zweifel, es gab seit dem Jahr 2000 riesige Fortschritte", sagte Martin Friede von der WHO-Fachabteilung für Impfungen. Eine neuerliche Analyse aller Daten der WHO und der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigte, dass die Zahl der Ansteckungen zunächst um 85 Prozent zurückgegangen war. 21 Millionen Menschenleben seien so gerettet worden. Impfmüdigkeit und zunehmende Skepsis gegenüber Impfungen haben jedoch zu einer Trendumkehr geführt.

Vorbildliches Dänemark

Auch in Österreich und Europa wird regelmäßig vor der Masern-Problematik gewarnt. Laut dem Gesundheitsministerium wurden 2017 insgesamt 95 Erkrankungen registriert. Auch das war ein Anstieg im Vergleich zum Jahr 2016. Zwischen Anfang Oktober 2017 und Ende September 2018 erkrankten in den EU-Mitgliedsländern und in den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EAA) dem Europäischen Zentrum für Krankheitskontrolle (ECDC) zufolge insgesamt 13.453 Menschen an Masern.

Griechenland, Rumänien, die Slowakei, Italien und Frankreich waren besonders betroffen. In Österreich gab es in diesem Zeitraum 83 Fälle. Das entsprach 9,5 Erkrankungen pro eine Million Einwohner. Am höchsten war diese Rate in Griechenland (283,1 je eine Million Einwohner), am niedrigsten in Dänemark mit nur einer Masern-Erkrankung je eine Million Einwohner.

Österreichs Impflücken

Auch in Österreich gibt es noch massive Impflücken bei der Immunisierung gegen Masern, Mumps und Röteln. Für eine ausreichende Immunität der Bevölkerung hinsichtlich Masern wäre eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent mit zwei Dosen erforderlich. Das heißt, 19 von 20 Personen müssen zwei Dosen einer Masern-Mumps-Röteln-Kombinationsimpfung erhalten haben. Die Daten für 2017 zeigen jedoch, dass für die Zwei- bis Fünfjährigen die Durchimpfungsrate mit der zweiten Dosis nur bei etwa 81 Prozent liegt. Konkret heißt das, dass 48.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten sollten.

In der Altersgruppe der Sechs- bis Neunjährigen liegt dieser Wert für die zweite Dosis bei 89 Prozent. In dieser Altersgruppe sollten fast 27.000 Kinder eine zweite MMR-Impfung erhalten. Bei den 15- bis 30-Jährigen verfügen nur knappe 70 Prozent über einen kompletten Impfschutz. Das bedeutet, dass fast eine halbe Million Personen zwischen 15 und 30 Jahren die zweite Dosis der Vakzine gegen Masern (in Kombination mit Mumps und Röteln) benötigt. Die Impfung wird an öffentlichen Impfstellen für alle Personen ohne Altersbeschränkung kostenfrei angeboten.

Langfristiger Schaden für Immunsystem

"Masern sind eine höchst ansteckende, manchmal tödliche Krankheit mit vielen Komplikationen", warnte WHO-Impfexpertin Ann Lindstrand. Sie werden beim Sprechen, Husten oder Niesen über kleine Tröpfchen in der Luft übertragen. Die Erkrankung beginnt zunächst mit grippeähnlichen Symptomen, später kommt es zum charakteristischen Hautausschlag. Masernviren schwächen das Immunsystem der Betroffenen jahrelang und führen zu einem erhöhten Sterberisiko durch andere Infektionen, wie eine Studie im renommierten Fachjournal "Science" gezeigt hat.

Von den 53 Staaten der europäischen WHO-Region konnten nach Angaben der deutschen nationalen Verifizierungskommission Masern/Röteln (NAVKO) in 37 Ländern die Masern eliminiert werden. (APA, red, 29.11.2018)