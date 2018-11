Kobza and the hungry eyes entwickelt neuen Markenauftritt für Galleria

Die Galleria, ein Einkaufszentrum der CA Immobilien Anlagen AG in Wien-Mitte, wurde neu positioniert

Wien – Ein neuer Markenauftritt soll der Galleria, einem Einkaufszentrum der CA Immobilien Anlagen AG in Wien-Mitte, zu mehr Attraktivität verhelfen. Konzipiert hat ihn die Agentur Kobza and the hungry eyes.

Im Mittelpunkt solle die digitale Kommunikation stehen, heißt es: "Die Agentur übernimmt die Social Media-Betreuung von Facebook und Instagram, Content Creation und Digital Consulting, konzipiert Influencer Kampagnen und sorgt für regelmäßige Information durch Newsletter."

Credits:

Auftraggeber: Asset Management: CA Immo / Matthias Dietl | Center Management: Christine Mahrer | Agentur: Kobza and the hungry eyes | Geschäftsführung: Rudi Kobza | Client Service: Julia Daschütz | Creative Direction: Cornelia Neidhardt | Konzept & Art Direction: Caroline Cook | Design: Jana Weh | Text: Julia Wöhrer | Digital Projekt Management: Kristina Csar | Junior Projekt Management: Christian Koukol. (red, 29.11.2018)