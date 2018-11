Single im Winter: Schwieriger als sonst?

Draußen ist es kalt und grau, drinnen könnte es gemütlich und nett sein, doch es fehlt der "Indoor-Partner" für den Winter. Wie geht es Ihnen damit?

Es hat durchaus seine Vorzüge, Single zu sein. Die Freiheit zu tun, was man möchte, wann und wie es einem beliebt, ohne sich abstimmen zu müssen, ist verlockend. Doch die meisten können bestätigen: Manche Zeiten im Jahr stellen Singles vor größere Herausforderungen als andere. So wie die kalte Jahreszeit. Irgendwie fällt das "Wir" der anderen in dieser Zeit einfach stärker auf.

Denn wenn der Drang nach lustigen und geselligen Aktivitäten gemeinsam mit den Temperaturen sinkt und es die meisten in die "hyggelige" Wohnlichkeit der eigenen vier Wände zieht, dann ist großflächig die Zeit der kuscheligen Zweisamkeit ausgebrochen. Wer schon einen Partner hat, der bleibt mit diesem oder dieser daheim. Singlefreunde haben dann eben Pech gehabt. Zum Glück gibt es noch Netflix (ohne Chill).

Herausforderung Cuffing-Season

Dazu kommt, dass nun im Winter die Hochphase der sogenannten "Cuffing Season" angebrochen ist, grob von Urban Dictionary übersetzt bedeutet das: "Während der Herbst- und Winterzeit wollen Menschen, die eigentlich glückliche Singles sind, gerne per Beziehung 'Handschellen' verpasst bekommen. Das kalte Wetter und die lange Zeit, die man indoor verbringt, führen zu Einsamkeit und verstärken den Beziehungswunsch." Und so findet man sich häufiger als sonst auf den verschiedenen Datingplattformen – auf der Suche nach jemandem, der den Winter auch nicht "allein" verbringen will.

Finden Sie es schwierig, im Winter Single zu sein?

Was macht es für Sie so mühsam? Welche Begebenheiten beschreiben das besonders gut? Und wie steuern Sie dem entgegen? Oder stört es Sie gar nicht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 30.11.2018)