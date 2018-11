Ö3-Kampagne: Weihnachten wird zu Meinachten

Jung von Matt/Donau kreierte die Sujets für Ö3

Wien – Unter dem Motto "Meinachten" werde Weihnachten so gefeiert, wie jeder will: "Ob am Meer oder im All", heißt es zur neuen Ö3-Kampagne, die von der Agentur Jung von Matt/Donau entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen mehrere Sujets. (red, 29.11.2018)

Credits:

Auftraggeber: ORF, Hitradio Ö3 | Agentur: Jung von Matt/Donau | Fotoproduktion: PPM Fotoproduktion | Fotograf: Mato Johannik