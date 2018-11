Christian Kern wird Unternehmer bei IT-Firma

Der ehemalige Kanzler steigt in die Blue Minds Gruppe seiner Frau Eveline Steinberger-Kern ein

Christian Kern wird Unternehmer im IT-Bereich. Der ehemalige SPÖ-Obmann und Ex-Kanzler steigt in das Unternehmen seiner Frau, der Blue Minds Gruppe, ein. Er wird der neue Chairman des Unternehmens Fsight, an dem die Gruppe beteiligt ist. Blue Minds entwickelt Geschäftsmodelle für Unternehmen, die Unterstützung bei der Digitalisierung brauchen. Der Fokus liegt auf Energiesysteme und Cleantech.

Fsight, welches seinen Sitz in Tel Aviv hat, entwickelt eine Vermarktungsmethode für Strom, die auf Blockchaintechnologien basiert. "Das Produkt ist sehr weit, jetzt gehen wir ins internationale Marketing. Ich werde den größeren Teil meiner Zeit in Israel verbringen", sagte Kern gegenüber "Trend" dazu. Politikberatung will er in Zukunft "im klassischen Sinn" nicht machen.

In Start-Ups investiert

Die Blue Minds Gruppe gehört nun zu je einem Drittel Kern, seiner Frau Eveline Steinberger-Kern und dem früheren Verbund-Manager Bernhard Raber. Das Unternehmen hat bisher 25 Millionen in Start-Ups investiert, künftig soll der Fokus auf Deutschland, Frankreich, China und der Türkei liegen.

Künftig soll weiterhin in IT-Unternehmen investiert werden, zudem möchte Untenrehmen dabei unterstützen, den Innovationsprozess bei Start-Ups zu verlagern. Auch will die Gruppe sich an Stromerzeugern beteiligen – hier nennt sie Privatisierungen von Kraftwerken in Israel und der Türkei. (red, 29.11.2018)