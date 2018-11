Strabag verdoppelte Konzernergebnis in den ersten drei Quartalen

Der Konzern hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben

Strabag baute Gewinne kräftig aus

Bau/Ergebnisse/Strabag/Österreich/Wien – Konzernergebnis in den ersten drei Quartalen 2018 auf 178,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt – Leistungsprognose für Gesamtjahr etwas angehoben

Wien (APA)

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat heuer in den ersten drei Quartalen unter dem Strich mehr als doppelt so viel verdient wie in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Konzernergebnis erhöhte sich von 82,1 auf 178,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Bauleistung nahm um zwölf Prozent auf 11,65 Milliarden Euro zu. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018 wurde etwas angehoben.

"Ein dynamisches Geschäft in unserem mit Abstand größten Markt Deutschland, die weiterhin gute Nachfrage in den zentral- und osteuropäischen Ländern, ein allerorts günstiges Bauwetter und der Wegfall von Ergebnisbelastungen aus dem internationalen Geschäft kennzeichnen das bisherige Geschäftsjahr", erklärte Konzernchef Thomas Birtel. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,80 auf 1,74 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet er mit einer Bauleistung von "spürbar über 15 Milliarden Euro" – zuletzt (im August) war er von "zumindest 15 Milliarden Euro" ausgegangen. Auch operativ ist der Vorstandsvorsitzende nun zuversichtlicher – es sei eine EBIT-Marge von "zumindest 3,3 Prozent" (statt drei Prozent), also ein Wert auf Vorjahresniveau, zu erwarten. In der operativen Marge sei allerdings "ein nicht-operativer, einmaliger Aufwertungsgewinn im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich", der sich aus der Vollkonsolidierung einer Konzessionsgesellschaft in Deutschland ergebe, "nicht inkludiert".

Deutschland und "Americas" trieben Geschäft an

Die Steigerung der Bauleistung in den ersten neun Monaten ist den Angaben zufolge vor allem durch den deutschen Hoch- und Ingenieurbau sowie durch die Märkte "Americas", Österreich und Polen getrieben. Der konsolidierte Konzernumsatz stieg um 14 Prozent von 9,36 auf 10,68 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand weitete sich dank zahlreicher Großaufträge – etwa in Deutschland, Polen und Ungarn – um 13 Prozent von 16,04 auf 18,16 Milliarden Euro aus. Zudem sei der Auftrag beim Tunnelbauprojekt Alto Maipo in Chile mit einem Volumen "im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich" im zweiten Quartal erweitert worden.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steigerte der Konzern den Gewinn (EBITDA) im Jahresabstand um 27 Prozent auf 571,43 Millionen Euro. Darin enthalten sei "ein nicht-operativer, bilanzieller Einmaleffekt, der sich aus der Vollkonsolidierung der deutschen Konzessionsgesellschaft Pansuevia, der Betreiberin der BAB A8 in Deutschland, durch Strabag ergibt"; nach den Bilanzierungsvorschriften des IFRS (International Financial Reporting Standards) habe der bisherige 50-Prozent-Anteil erfolgswirksam aufgewertet werden müssen. Bereinigt um diesen Effekt betrage das EBITDA nur 516,1 Millionen Euro – ein Plus von 15 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 75 Prozent auf 298,9 Millionen Euro zu – die Abschreibungen seien um zwei Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode gewesen. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,8 auf 2,8 Prozent. Bereinigt um den oben angeführten Sondereffekt belief sich das EBIT auf 243,58 Millionen Euro und die EBIT-Marge auf nur 2,3 Prozent.

Die Strabag beschäftigte im Berichtszeitraum weltweit 74.775 Mitarbeiter, was einem Plus von drei Prozent entspricht.