Morgen-Update für Donnerstag, den 29.11.2018: Ukraine und Russland, BVT, Snowdens Anwalt Tibbo

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Ukraine] Poroschenko warnt vor großem Krieg mit Russland.

[Inland] BVT-U-Ausschuss: ÖVP für Suspendierung von Kickls Generalsekretär.

Birgit Hebein, neue grüne Frontfrau in Wien, will die Koalition mit der SPÖ auch nach der Wahl 2020 fortsetzen. Wir haben mit ihr gesprochen.



Wann das Sozialamt auf Vermögen zugreift und was B1-Deutschniveau bedeutet.

[Video] Snowdens Anwalt Robert Tibbo gerät immer mehr unter Druck.

[International] Wiener Islamist Mohamed M. offenbar getötet.

[Web] Warum haben alle Weihnachtsmänner als Profilbild bei WhatsApp?

[Podcast] Von Zombies und Menschen: Lasst uns über "The Walking Dead" reden.

[Schach-WM] Carlsen lässt Caruana im Tie-Break keine Chance und bleibt Weltmeister.

[Wetter] Am Donnerstag dominiert nach einem klirrend kalten Morgen der Sonnenschein, nur im Salzkammergut, in der Mur-Mürz-Furche sowie im Klagenfurter Becken hält sich zu Beginn teils gefrierender Nebel. Am Nachmittag ziehen im Westen ein paar Wolkenfelder auf. -4 bis +12 Grad.

