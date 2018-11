Deutsche Weidle klar voran – Fünf ÖSV-Läuferinnen in Top Ten

Lake Louise – Die Steirerin Nicole Schmidhofer hat am Mittwoch in Training zwei der alpinen Ski-Damen für die Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Lake Louise Rang zwei belegt. Der Super-G-Weltmeisterin fehlten 0,59 Sek. auf die Deutsche Kira Weidle. Mit Cornelia Hütter (4./+0,83), Anna Veith (7./1,29), Stephanie Venier (9./1,37) und Christina Ager (10./1,68) kam ein weiteres ÖSV-Quartett in die Top Ten. (APA, 28.11.2018)