Schweinsteiger kickt noch ein weiteres Jahr in Chicago

Spanier Villa verlässt New York

New York/Chicago – David Villa wird in der kommenden Saison nicht mehr für den New York City FC spielen. Wie der Fußball-Club aus der nordamerikanischen Major League Soccer am Mittwoch bekannt gab, wird der spanische Nationalteam-Rekordtorschütze eine neue Aufgabe suchen. Der 36-jährige Villa schoss in 124 Meisterschaftsspielen für New York City 80 Tore. Über seine Zukunft will er bald informieren.

Mit Bastian Schweinsteiger bleibt Chicago Fire ein anderer Ex-Weltmeister erhalten. Der Deutsche einigte sich mit dem Verein auf eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2019. Der 34-Jährige spielt seit März 2017 für Chicago. Heuer reichte es nicht zum Einzug ins Play-off. (APA, 28.11.2018)