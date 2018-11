Republikanischer Senator droht mit Stimmentzug wegen Fall Khashoggi

Graham würde bei "Schlüsselthemen" nicht mitstimmen – US-Außenminister verteidigt gute Beziehungen mit Saudi Arabien

Washington – Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte am Mittwoch, er würde seine Stimme im Senat bei Schlüsselthemen zurückhalten, solange bis die CIA die Senatoren zum Ermittlungsstand im Fall Khashoggi briefen würden.

"Ich werde mir nicht Möglichkeit verbieten lassen, vom CIA – über das wird die Aufsicht haben – gebrieft zu werden, ob ihr Verständnis meinen Glauben untermauert, dass das [Anm.: die Tötung] nicht ohne Wissen von Mohammed bin Salman stattfinden hätte können."

Der regime-kritische Journalist Jamal Khashoggi war am 2. Oktober in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet worden. Khashoggi war unter anderem Kolumnist der "Washington Post". Viele Beobachter sehen den saudischen Kronprinzen Mohamed bin Salman (MbS) als Drahtzieher der Morde.

Zuletzt gab es Berichte, wonach die CIA Tonbandaufnahmen hätte, die den Tötungsbefehl durch MbS dokumentieren.

Pompeo hinter Saudi Arabien

US-Außenminister Mike Pompeo betonte am Mittwoch abermals, dass es keine direkten Beweis dafür gäbe, dass MbS der Drahtzieher des Mordes sei. Pompeo und auch Verteidigungsminister James Mattis hatten im Senat hinter verschlossenen Türen betont, dass eine Schwächung der Saudi-US-Beziehungen auch die nationale Sicherheit gefährden würde.

"Selten können wir mit unbefleckten Partnern zusammenarbeiten ... Unsere Sicherheitsinteressen können wir nicht ignorieren, auch wenn wir jemanden zur Rechenschaft ziehen wollen dafür, was Präsident Donald Trump als 'inakzeptables und schreckliches Verbrechen' genannt hat", sagte Mattis Berichten zufolge. (red, 28.11.2018)