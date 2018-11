TV-Tipps für Donnerstag, 29. November

Umweltbombe Kreuzfahrt, Glück und Vergessen – Leben trotz Demenz, Im Kontext: Tödliche Hilfe, Fremde Tochter und Stereo – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Umweltbombe Kreuzfahrt Wie der Massentourismus Einheimische vertreibt und die Natur bedroht, hat Andrea Ferstel recherchiert. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Hoffnung für Kinder – Luis' Einsatz in Andalusien Der ehemalige Pfarrer Luis Martin Valverde arbeitet in Sevillas Problemviertel Polígono Sur für die Organisation Entre Amigos, um Kindern zu helfen. Es ist eine der ärmsten und konfliktreichsten Gegenden Spaniens. Sogar die Müllabfuhr geht nur mit Polizeischutz in dieses Stadtviertel, das von Drogengangs kontrolliert wird. Bis 20.15, Arte

20.15 BILDUNG

P.M. Wissen Themen dieser Sendung sind unter anderem: 1) Wie hilft die Forschung, Hangrutschungen vorherzusagen? 2) Warum ist es in Tunneln wärmer als draußen? 4) Können Magier Gedanken lesen? 5) Wie lang kann ein Mensch die Luft anhalten? Bis 21.15, Servus TV

21.05 DISKUSSION

Politik Live: Kriegsgefahr am Rande Europas – eskaliert die Lage an der Krim? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher unter anderem mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und dem Politikwissenschafter und Russland-Experten Gerhard Mangott. Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Menschen & Mächte: Glück und Vergessen – Leben trotz Demenz Demenz ist eine Krankheit, vor der sich viele fürchten. Aber was ist vor der letzten Phase dieser Krankheit? Gibt es da noch Glück? Auch dann noch, wenn das Vergessen bereits seinen Lauf nimmt? Die Sendung zeigt, dass Demenz und Lebensfreude nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Bis 22.00, ORF 2

21.15 REPORTAGE

Im Kontext: Tödliche Hilfe Sollte Sterbehilfe in Österreich legalisiert werden? Gibt es einen legitimen Todeswunsch? Darf man schwerkranken Menschen ihren Wunsch verwehren, vorzeitig aus dem Leben zu scheiden? Die Reportage setzt sich mit den Fragen zum Thema Sterbehilfe auseinander. Die Macher reisen durch Österreich, nach Deutschland und in die Schweiz und sprechen mit Sterbewilligen, Ärzten, Kritikern und Befürwortern des assistierten Suizids. Bis 22.15, Servus TV

22.00 KONFLIKT

Fremde Tochter (D 2017, Stephan Lacant) Die 17-jährige Lena lernt den um zwei Jahre älteren Farid kennen. Obwohl Lena seinen Glauben und seine Kultur ablehnt, verliebt sie sich in den Muslim und wird schwanger. Einfühlsamer Film über zwei Jugendliche, gefangen zwischen Traditionen und Vorurteilen. Bis 23.40, 3sat

kurhausproduction

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Neue Mindestsicherung: Ungerecht oder überfällig? Michael Fleischhacker diskutiert mit Experten über Auswirkungen der Mindestsicherung neu. Die Gäste standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Bis 23.30, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Billige Arbeit, Abstiegsangst – Wer stoppt die Spaltung des

Landes? Mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Malu Dreyer (SPD), Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Marie-Christine Ostermann von Die Familienunternehmer e. V. und Welt-Autor Robin Alexander. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Streit um Digitalsteuer: Eine neue Abgabe für Google und Co birgt Gefahren. 2) Brexit-Chaos: Wie sich österreichische Firmen rüsten. 3) Teure Überraschungen: Gute Geschäfte mit Adventkalendern. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste sind Sänger Willi Resetarits, Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Profiboxerin Eva Voraberger und Emeka Emeakoroha. Der gebürtige Nigerianer ist seit langem in Niederösterreich als Pfarrer tätig. Bis 0.05, ORF 2

23.15 VON WEGEN LANDIDYLL

Stereo (D 2014, Maximilian Erlenwein) Nach seinem Rückzug aufs Land will Erik zur Ruhe kommen und sich um seine Motorradwerkstatt kümmern. Doch die heile Welt findet ein jähes Ende, als der ominöse Kapuzenträger Henry auftaucht und in Eriks Leben eindringt. Bis 0.45, Arte