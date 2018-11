Starke Bombenexplosion erschüttert afghanische Hauptstadt Kabul

Detonation ereignete sich vor dem Büro des britischen Sicherheitsunternehmens G4S

Kabul – Eine starke Bombenexplosion hat die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert. Der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, erklärte am Mittwoch, die Explosion habe sich vor dem Büro des britischen Sicherheitsunternehmens G4S ereignet. Sie war in weiten Teilen der Hauptstadt zu hören.

Vor dem Gebäudekomplex ist demnach erst eine Autobombe hochgegangen, danach sind Bewaffnete in das Gebäude eingedrungen. Bisher gibt es keine Informationen über Opfer.

Erst vor einer Woche hatte sich in einer Hochzeitshalle an der Flughafenstraße in Kabul ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei kamen mindestens 55 Menschen ums Leben. Es war der 20. große Anschlag in der Hauptstadt in diesem Jahr. (APA, red 28.11.2018)