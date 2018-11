Thiem eröffnet Saison beim Einladungsturnier in Abu Dhabi

Österreichs Nummer eins trifft im Dezember dort auf den Russen Chatschanow

Abu Dhabi – Noch ehe es für Dominic Thiem beim geplanten ersten ATP-Turnier der neuen Saison in Doha um Punkte geht, tritt der 25-jährige Niederösterreicher noch in Abu Dhabi an. Bei einem Einladungsturnier vom 27. bis 29. Dezember mit sechs Spielern wird Thiem dabei auf den russischen Paris-Bercy-Sieger Karen Chatschanow treffen. Die Veranstalter haben ihr Event schon am Mittwoch ausgelost.

Mit von der Partie sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der "Mubadala World Tennis Championship" auch Novak Djokovic, auf den Thiem im Fall eines Sieges über Chatschanow im Halbfinale treffen würde, und Rafael Nadal. Die beiden Topstars haben bei dem Mini-Turnier ein Freilos.

Thiem ist eben von einem rund einwöchigen Urlaub auf den Malediven zurückgekehrt und verbringt noch ein paar Tage in Österreich, ehe es am Samstag zum dreiwöchigen Trainingscamp nach Teneriffa geht. (APA, 28.11.2018)