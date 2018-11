Mit dem Wohnmobil günstig am Mittelmeer überwintern

Folgt man dem Camping-Index 2018 kann man schon ab 405 Euro kurzfristig für ein Vierteljahr in wärmere Gefilde auswandern.

Wer die kalte Jahreszeit lieber im Warmen verbringen möchte und einen Camper sein eigen nennt, hat Glück: Denn ein sonniges Plätzchen in Italien gibt es bereits für 135 Euro pro Monat. Das geht aus einem Preisvergleich der Wohnwagen-Vermiet- und Mietplattform Campanda hervor, der sämtliche Campingplätze an der spanischen, portugiesischen und italienischen Küste umfasst. Untersucht wurden die Preise für einen ein- sowie dreimonatigen Aufenthalt für zwei Erwachsene inklusive Hund.

Ein Monat Urlaub bereits ab 135 Euro

Den günstigsten Campingplatz finden Camping-Liebende in Italien: Hier zahlen zwei Personen für den einmonatigen Camping-Aufenthalt lediglich 135 Euro. Etwa 100 Euro mehr müssen Spanien-Urlauber für den günstigsten Platz berappen. Auch in Portugal wird es mit einem Aufenthalt ab 262 Euro nicht viel teurer.

Der teuerste Campingplatz in Spanien verlangt 1.320 Euro für einen Monat Urlaub. Dies ist, bezogen auf die Aufenthaltsdauer von einem Monat, der Spitzenwert der Untersuchung. 1.050 Euro müssen Camper auf dem teuersten Platz in Italien bezahlen, während es in Portugal mit 828 Euro als Spitzenwert immer noch vergleichsweise günstig bleibt.

Zum Vergleich: Durchschnittlich kostet ein Monat Sonne und Strand im milden spanischen Winter 545 Euro und liegt damit fast gleichauf mit Italien, denn hier müssen im Urlaubsbudget 544 Euro für einen Monat berücksichtigt werden. Deutlich darüber liegen die Campingplätze in Portugal, die sich einen Stellplatz für einen Monat im Schnitt mit 570 Euro kosten lassen.

Ein Vierteljahr Auswandern für 405 Euro

Dasselbe Land, derselbe Campingplatz: Auch der dreimonatige Aufenthalt ist mit 405 Euro in Italien der günstigste der gesamten Untersuchung. Etwas teurer wird es mit 660 Euro in Spanien, während Dauerurlauber in Portugal mindestens 787 Euro zahlen müssen.

Den teuersten Aufenthalt der gesamten Untersuchung gibt es in Spanien für fast 4.000 Euro. Etwa 3.000 Euro kann der Langzeiturlaub in Italien kosten, während in Portugal lediglich 2.400 Euro für den teuersten Platz aufgerufen wird.

Die Durchschnittskosten für ein Vierteljahr Urlaub sind in Spanien mit 1.524 Euro am günstigsten. Doch große Unterschiede gibt es nicht: Auch Italien verlangt durchschnittlich 1.645 Euro, ähnlich wie Portugal mit 1.698 Euro. (red, 28.11.2018)