Aus für Messe-Urgestein: Die Cebit wird eingestellt

Kämpfte seit Jahren mit Besucherschwund – Themenfelder wandern in die Hannover Messe und Fachveranstaltungen

Das "Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation", kurz "Cebit", existiert seit 1970 als Teil der Hannover Messe und wurde seit 1986 als eigenständiger Event zur größten IT-Fachmesse im deutschsprachigen Raum. Zu ihrer Hochzeit hatte sie 850.000 Besucher Besucher. Dabei verzeichnete sie auch einige Highlights. So wurde etwa Windows 95 im Jahr 1994 in Hannover offiziell von Microsoft-Chef Bill Gates vorgestellt. Deutsche Spitzenpolitiker waren regelmäßig zu Gast bei der Eröffnung.

32 Jahre später ist die Messe nun Geschichte. Nach Jahren an schwindenden Besucherzahlen ziehen die Organisatoren nun einen Schlussstrich, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Nicht ganz überraschendes Aus

Eigentlich hatte man sich offiziell mit dem Verlauf der Messe in diesem Jahr zufrieden gezeigt und auch die Cebit 2019 für kommenden Juni bereits angekündigt. Stattfinden wird sie aber nicht mehr. Die Entscheidung sei gefallen, um "die wirtschaftliche Stabilität" der Hannover Messe zu sichern. Für das kommende Jahr hätten zahlreiche große Aussteller bereits abgesagt.

Trotz einer Neupositionierung als Event mit Business-Fokus vor wenigen Jahren waren auch die Besucherzahlen weiter gesunken. 120.000 Menschen frequentierten die Messehallen in diesem Jahr, ein Rückgang von 40 Prozent in nur einem Jahr. Selbst die Verlegung von März auf Juni hatte nicht geholfen. Der Plan, eine "Leitveranstaltung für die digitale Transformation zu werden", wie Messechef Oliver Frese vor dem diesjährigen Start erklärte, ging nicht auf.

Themen sollen in Hannover bleiben

Die betroffenen Mitarbeiter werden derzeit informiert. Frese selbst bot die Auflösung seines Vertrages per Jahresende an. Digitale Themen sollen in Hannover bleiben. "Industrienahe" Schwerpunkte sollen Teil der Hannover Messe werden. Alle anderen Bereiche will man mit "inhaltlich spitzen Fachveranstaltungen" abdecken. (red, APA, 28.11.2018)