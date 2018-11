eSports1 soll am 24. Jänner auf Sendung gehen

Ismaning – Der TV-Sender Sport1 plant einen separaten E-Sport-Kanal: eSports1 soll am 24. Jänner auf Sendung gehen, wie das Unternehmen aus Ismaning am Mittwoch mitteilte. Das Programm soll 2019 mindestens 1.200 Live-Stunden von nationalen und internationalen E-Sport-Events enthalten. Viele davon sollen auch auf Deutsch kommentiert werden, sofern die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ihr Okay gibt. (APA, 28.11.2018)