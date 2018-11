3,2 Prozent mehr Lohn: Streik bei Bierbrauern abgewendet

In der sechsten Verhandlungsrunde kam man zu einem Ergebnis, die angedrohten Warnstreiks kommen nicht

Wien – In letzter Minute quasi fanden die Gewerkschaften und die Arbeitgeber in der Bierbranche zu einer Einigung. In der sechstes Verhandlungsrunde im Brauerei-KV konnten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp am 27. November für die rund 3.500 Brauerei-Beschäftigten einen erfolgreichen Abschluss erzielen.

Rückwirkend per 1. September wurde eine Lohn- bzw. Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent vereinbart. Wie bei den Metallern gibt es einen Zuschlag von 100 Prozent für die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bzw. nach der 51. Wochenarbeitsstunde. Ebenso gibt es eine bezahlte Pause von zehn Minuten nach der elften Stunde.

"Der sozialpartnerschaftliche Abschluss bringt nicht nur ordentliche Reallohnerhöhung für die Beschäftigten, sondern korrigiert auch die negativen Auswirkungen des neuen Arbeitszeitgesetzes", so die beiden Arbeitnehmer-Chefverhandler Anton Hiden (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (GPA-djp) in einer Aussendung. Wesentlich seien "Verbesserungen bei den Überstundenzuschlägen und eine bezahlte Pause bei überlangen Arbeitszeiten". (red, 28.11.2018)