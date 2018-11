Von Zombies und Menschen: Lasst uns über "The Walking Dead" reden

Sinnloses Zombiegemetzel oder philosophische Abhandlung über die Conditio humana? Wie ist Ihre Meinung zur Serie und zur aktuellen Staffel?

Achtung, Spoiler! Falls Sie bei "The Walking Dead" nicht auf dem neuesten Stand sind – wir haben Sie gewarnt!

Die Zombies haben vorerst ausgeröchelt, das Midseason-Finale der neunten Staffel von "The Walking Dead" ging vor wenigen Tagen über die Bühne. Nach einem Wechsel im Produzententeam ging es in der ersten Hälfte der neuen Staffel mit spürbarem Elan und frischen Ideen zur Sache. Die Zuseherzahlen sind zwar seit Jahren rückläufig, und das Midseason-Finale ist das mit den bisher schlechtesten Quoten, doch die letzten acht Folgen lassen hoffen, dass die Serie es schafft, an die Qualität vergangener Jahre anzuknüpfen.

Nach wie vor ist das Leben nach der Zombieapokalypse kein Zuckerschlecken, doch es scheint so etwas wie Ruhe eingekehrt zu sein in den Siedlungen. Die Welt ist mittlerweile größer, und der endlos scheinende Krieg gegen Negans Saviours ist vorbei. Endlich sind die Umstände stabil genug, dass die verschiedenen Gruppen an so etwas wie einem Neuanfang und dem Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung arbeiten können.

foto: 2018 amc film holdings llc. Wie geht es weiter für die Gruppe?

Auf Nimmerwiedersehen?

Doch wie in jeder Staffel müssen sich Fans auch diesmal von beliebten Figuren verabschieden. Die beiden Anführer Rick (Andrew Lincoln) und Maggie (Lauren Cohan) sind beide im Seriennirvana verschwunden, zwar nicht durch einen gewaltsamen Tod, doch ein baldiges Wiedersehen ist erst einmal unwahrscheinlich. Ein ziemlicher Einschnitt in die ursprüngliche Darstellerriege. Bleibt zu hoffen, dass die verbleibenden Überlebenskämpfer die Serie auch ohne diese beiden Hauptfiguren tragen können. Man wird es sehen, wenn die Serie im Februar weitergeht.

Sind Sie nach wie vor ein treuer Fan der Serie, oder haben Sie ihr während schwächerer Staffeln bereits den Rücken gekehrt? Was gefällt Ihnen an "The Walking Dead", was finden Sie irritierend? Und wie wird es nach dem Midseason-Finale weitergehen? (Anya Antonius, Doris Priesching, Daniela Rom, 28.11.2018)