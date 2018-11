Versuche mit gentechnisch veränderten Babys ausgesetzt

Wissenschafter He Jiankui entschuldigt sich bei Kongressauftritt, dass seine Forschungen vorzeitig veröffentlicht wurden

Hongkong – Die Geburt der angeblich ersten genetisch veränderten Babys in China hat weltweite Empörung und nicht zuletzt die Ankündigung einer Untersuchung seitens der chinesischen Regierung ausgelöst. In Reaktion darauf hat der Wissenschafter He Jiankui von der Southern University of Science and Technology of China in Shenzhen seine Experimente ausgesetzt. Die klinischen Versuche seien "aufgrund der aktuellen Situation" gestoppt worden, sagte He am Mittwoch bei einem Gentechnik-Kongress in Hongkong.

Der Auftritt auf dem Kongress war seit Monaten geplant, hat nun aber eine unerwartete Brisanz erhalten. He leitete seinen Vortrag mit einer Entschuldigung dafür ein, dass seine Resultate unerwartet geleakt worden seien, seine Forschungsarbeit sei bereits bei mehreren Fachmagazinen zur Überprüfung eingereicht worden. Anschließend ging er im Detail auf seine Arbeit ein.

marcus anhäuser

Am Montag war bekannt geworden, dass der Wissenschafter bei einem vor einigen Wochen geborenen Zwillingspaar die DNA so verändert habe, dass die beiden Mädchen vor einer HIV-Infektion geschützt seien. Der Vater der Zwillingsmädchen sei HIV-positiv, erläuterte He nun auf dem Kongress. Für seine Versuche hätten sich insgesamt acht Paare freiwillig gemeldet: Alle Väter waren HIV-positiv, die Mütter gesund. Ein Paar sei aber vor dem Ende des Experiments ausgestiegen. Daher sei das Ergebnis vorzeitig bekannt geworden, sagte He. Dafür müsse er sich entschuldigen.

Die Babys mit den Pseudonymen "Lulu" und "Nana" waren seinen Angaben zufolge durch künstliche Befruchtung gezeugt worden, wobei das auch als Gen-Schere bekannte Crispr/Cas9-Gentechnikverfahren zur Erbgutveränderung zum Einsatz gekommen sein soll. Am Ende habe eines der Paare Zwillinge bekommen. "Auf diesen speziellen Fall bin ich wirklich stolz", sagte He. Nach der Geburt der Kinder habe er vom Vater eine Nachricht erhalten, in der dieser versprach, hart zu arbeiten, Geld zu verdienen und sich immer um seine beiden Töchter und seine Frau zu kümmern.

International stieß die Ankündigung auf Zweifel und scharfe Kritik. Eine unabhängige Bestätigung des angeblichen medizinischen Durchbruchs gibt es bisher nicht. Die Ankündigung rief aber die chinesischen Behörden auf den Plan: Die Nationale Gesundheitskommission kündigte eine "minutiöse Untersuchung" an. Der Vize-Minister für Wissenschaft und Technologie, Xu Nanping, bezeichnete das Experiment als illegal. Die angeblich an dem Experiment beteiligte Klinik in Shenzhen schaltete die Polizei ein. He Jiankuis Universität soll von den Experimenten nichts gewusst haben.

Mögliche weitere Schwangerschaft

Bei der an den Vortrag anschließenden Fragerunde sah sich He mit der Frage konfrontiert, ob weitere Frauen im Rahmen seiner Experimente schwanger geworden seien. Es gebe eine weitere "potenzielle" Schwangerschaft, sagte er daraufhin. Ob der Embryo die Genmanipulation aufweist oder nicht, blieb jedoch unklar. (APA, red, 28. 11. 2018)