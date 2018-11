Youtube setzt auf Filme und Fernsehshows mit Werbung

Ab 2020 kein Abo mehr nötig – Ziel sei, das gesamte eigene Programm Nutzern kostenlos zur Verfügung zu stellen

San Francisco/Mountain View – Die Google-Tochter Youtube will mehr Zuschauer mit exklusiven Inhalten wie Filmen und Fernsehshows ködern. Ziel sei, das gesamte eigene Programm Nutzern kostenlos zur Verfügung zu stellen, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch mit. Ab 2020 sei dafür kein Abonnement mehr nötig, stattdessen werde Werbung gezeigt. Das markiert eine Kehrtwende in der Strategie.

Bisher konnten nur zahlende Zuschauer die von Youtube produzierten Inhalte sehen. Diese können die Programme weiterhin ohne Werbung schauen. Bisher lässt Youtube offen, wie viele Mitglieder das Unternehmen überhaupt für das seit drei Jahren aktive Zahlangebot gewinnen konnte.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch die Facebook-Tochter Instagram, aber auch Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime muss Youtube die Kundenbasis ausbauen. Exklusive Inhalte wie auch der Preis gelten als Hauptgründe dafür, warum sich Menschen für ein Angebot entscheiden. (APA, Reuters, 28.11.2018)