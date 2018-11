Bundesforste: "Es gibt Klimawandel, auch wenn manche daran zweifeln"

Der Vorstand der österreichischen Bundesforste spricht von der "Alarmstufe Superrot"

Wien – Ein kurzer Frühling, gefolgt von einem trockenen und extrem heißen Sommer und Starkwinde: Die mit dem Klimawandel einhergehenden Wetterphänomene machen europäischen Wäldern zu schaffen. Die Ereignisse haben heuer zu besonders starken Windwürfen und Trockenschäden in Europa geführt, sagte Bundesforste-Chef Rudolf Freidhager am Dienstagabend vor Journalisten.

foto: apa/bfw

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) gehen davon aus, dass der Schadholzanteil heuer von 46 auf 65 Prozent ansteigen wird. Mitschuld daran trägt einer, der sich in heimischen Wäldern wohlfühlt: der Borkenkäfer. In Österreich dürfte es heuer vier Millionen Festmeter Käferholz geben. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 14 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2017.

Waldviertel besonders stark betroffen

Vor allem Regionen nördlich der Donau, allen voran das Waldviertel, sind stark von Trockenheit und mangelndem Regen betroffen. Ein Drittel des Käferholzes der ÖBF-Flächen falle heuer im Waldviertel an. "Der Holzmarkt gerät langsam, aber spürbar unter Stress", so Freidhager. Dermaßen starke Auswirkungen, wie sie in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, kannte man in der Forstwirtschaft bisher nicht: "Es gibt den Klimawandel, auch wenn manche noch daran zweifeln."

"Der Klimawandel wird immer als Umweltthema diskutiert, dabei ist er voll in den Bilanzen der Unternehmen angekommen", sagte auch ÖBF-Vorstandsmitglied Georg Schöppl. Die Bundesforste rechnen damit, dass der Klimawandel heuer für sie zu Kosten in der Höhe von rund 23 Millionen Euro erzeugen wird. Damit sind die klimawandelbedingten Kosten allein im Vergleich zum Vorjahr um mehr als sieben Millionen Euro gestiegen. Darin spiegeln sich Mindererlöse im Holzpreis wider, Mehrkosten durch Käferbekämpfung sowie höhere Holzernte- und Logistikkosten.

Bedingungen wie in der Sahelzone

Aber nicht nur Österreich ist von den extremen Wetterphänomenen betroffen, sondern ganz Zentraleuropa, sagt Freidhager. Besonders alarmierend sei die Situation in Tschechien. In Teilen des Landes hätten heuer Bedingungen "wie in der Sahelzone" geherrscht.

Österreich könnte künftig hingegen durch seine alpine Lage profitieren. Während die alpine Forstwirtschaft bisher aufgrund ihrer schweren Zugänglichkeit und exponierten Lage als nachteilig galt, dürften sich die kühleren Lagen in Zukunft positiv auf das Geschäft auswirken. Um das eigene Geschäft sorgen sich die Bundesforste derzeit jedenfalls noch nicht: Die ÖBF gehen vom fünftbesten Konzernergebnis der Geschichte aus. Grund dafür sei die breitere Aufstellung der Geschäftsfelder, sagte Schöppl. (lauf, 28.11.2018)