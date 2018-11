Historischer Kalender – 30. November

1433 – Abschluss der Prager Kompakte, eines Vergleiches zwischen den böhmischen Ständen und Vertrauensmännern des Basler Konzils mit dem Ziel einer Beendigung der Hussitenkriege.

1838 – Nach der Besetzung von Vera Cruz durch französische Truppen erklärt Mexiko den Franzosen den Krieg.

1853 – Im Krimkrieg erringen die Russen bei Sinope einen Seesieg über die Türken.

1918 – König Wilhelm II. von Württemberg gibt seinen Thronverzicht bekannt. Der Besitz der preußischen Königsfamilie wird beschlagnahmt. Die Wahlordnung für die Wahlen zur deutschen Nationalversammlung wird veröffentlicht.

1938 – Premiere des Films "Tanz auf dem Vulkan" von Hans Steinhoff, Musik von Theo Mackeben in Stuttgart.

1948 – Mit der Bildung eines provisorischen Magistrats in Ostberlin unter Oberbürgermeister Friedrich Ebert, einem Sohn des ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik, wird die Teilung Berlins perfekt.

1978 – Die Londoner "Times" und die "Sunday Times" werden nach 193 Jahren vorläufig eingestellt.

1983 – Die niederländische Polizei befreit den am 9.11. entführten "Brauereikönig" Alfred Heineken, Anfang Dezember wird auch der größte Teil des Lösegeldes von umgerechnet mehr als 200 Millionen Schilling gefunden.

2008 – Religiös motivierte Unruhen kosten in Nigeria bis zu 500 Menschen das Leben. Die Zwischenfälle hatten am 27.11. mit Protesten gegen Verzögerungen bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Kommunalwahlen in der Provinzhauptstadt Jos seit mehr als zehn Jahren begonnen.

2008 – Nach vier Jahren Mitte-Rechts Regierung in Rumänien werden nach den Parlamentswahlen die Sozialdemokraten wieder stärkste politische Kraft.

2008 – ÖSV-Superstar Hermann Maier gewinnt nach 34 sieglosen Monaten den Weltcup-Super-G in Lake Louise. Für Maier ist es der insgesamt 54. und letzte Weltcup-Sieg seiner Karriere. Am 13.10.2009 gibt Maier seinen Rücktritt vom Skisport bekannt.

Geburtstage

Andrea Palladio, ital. Baumeister (1508-1580)

Ludwig Andreas Graf Khevenhüller, öst. Feldmarschall (1683-1744)

Hermann Kurz, deutscher Dichter (1813-1873)

Friedrich Simony, öst. Geograf, Geologe, Alpinist und Alpenforscher (1813-1896)

Rosa Mayreder, öst. Schriftstellerin u. Frauenrechtlerin (1858-1938)

Andres Bonifacio y de Castro philippin. Revolutionär und Nationalheld (1863-1897)

Felix H. Man (eigtl. Hans Baumann), dt. Fotograf, einer der Begründer des Fotojournalismus (1893-1985)

Karin Söder, schwed. Politikerin (1928-2015)

Gael Garcia Bernal, mex. Schauspieler (1978- )

Todestage

Kamehameha IV. (eigtl. Alexander Liholiho), König von Hawaii, 1855-1863 (1834-1863)

Felix Braun, öst. Schriftsteller (1885-1973)

(APA, 30.11.2018)